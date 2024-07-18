Замена импорта одежды на производителей из СНГ снизило челябинскую инфляцию

Переориентация закупок одежды на страны СНГ позволило сдержать инфляцию с Челябинской области. Как заявили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, в июне рост цен замедлился до семи процентов годовых.
«В июне годовая инфляция в регионе составила 7% после 7,2% в мае. Замедление роста цен в основном связано с расширением предложения непродовольственных товаров и услуг», — отметили в офисе регулятора.
Экономисты отметили, что на замедление динамики цен повлиял рост предложения женской одежды при установлении связей с новыми поставщиками из стран СНГ. Также замедлился рост цен на бензин по сравнению с прошлогодним периодом, когда стоимость топлива росла из-за ожидаемого сокращения компенсаций производителям.
В сфере услуг было отмечено снижение стоимости аренды однокомнатных квартир. Процесс связали с увеличением предложения в связи с вводом в эксплуатацию нового малогабаритного жилья в регионе.
Одновременно некоторые продовольственные товары, такие как хлеб и мясо, продолжили дорожать. Причинами этого стало повышение издержек производителей на сырье, упаковку, логистику и заработную плату.
По стране в целом уровень инфляции достиг 8,6%. В среднем в УрФО индикатор составил 7,6%.
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