18 июля 2024

Замена импорта одежды на производителей из СНГ снизило челябинскую инфляцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Замена импорта на поставки одежды из стран СНГ помогло сдержать инфляцию в регионе
Замена импорта на поставки одежды из стран СНГ помогло сдержать инфляцию в регионе Фото:

Переориентация закупок одежды на страны СНГ позволило сдержать инфляцию с Челябинской области. Как заявили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, в июне рост цен замедлился до семи процентов годовых.

«В июне годовая инфляция в регионе составила 7% после 7,2% в мае. Замедление роста цен в основном связано с расширением предложения непродовольственных товаров и услуг», — отметили в офисе регулятора.

Экономисты отметили, что на замедление динамики цен повлиял рост предложения женской одежды при установлении связей с новыми поставщиками из стран СНГ. Также замедлился рост цен на бензин по сравнению с прошлогодним периодом, когда стоимость топлива росла из-за ожидаемого сокращения компенсаций производителям.

В сфере услуг было отмечено снижение стоимости аренды однокомнатных квартир. Процесс связали с увеличением предложения в связи с вводом в эксплуатацию нового малогабаритного жилья в регионе.

Одновременно некоторые продовольственные товары, такие как хлеб и мясо, продолжили дорожать. Причинами этого стало повышение издержек производителей на сырье, упаковку, логистику и заработную плату.

По стране в целом уровень инфляции достиг 8,6%. В среднем в УрФО индикатор составил 7,6%.

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Переориентация закупок одежды на страны СНГ позволило сдержать инфляцию с Челябинской области. Как заявили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, в июне рост цен замедлился до семи процентов годовых. «В июне годовая инфляция в регионе составила 7% после 7,2% в мае. Замедление роста цен в основном связано с расширением предложения непродовольственных товаров и услуг», — отметили в офисе регулятора. Экономисты отметили, что на замедление динамики цен повлиял рост предложения женской одежды при установлении связей с новыми поставщиками из стран СНГ. Также замедлился рост цен на бензин по сравнению с прошлогодним периодом, когда стоимость топлива росла из-за ожидаемого сокращения компенсаций производителям. В сфере услуг было отмечено снижение стоимости аренды однокомнатных квартир. Процесс связали с увеличением предложения в связи с вводом в эксплуатацию нового малогабаритного жилья в регионе. Одновременно некоторые продовольственные товары, такие как хлеб и мясо, продолжили дорожать. Причинами этого стало повышение издержек производителей на сырье, упаковку, логистику и заработную плату. По стране в целом уровень инфляции достиг 8,6%. В среднем в УрФО индикатор составил 7,6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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