18 июля 2024

В Челябинске на День металлурга транспорт изменит маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы изменят маршрут с 17:00 до 23:00
Автобусы изменят маршрут с 17:00 до 23:00 Фото:

В Челябинске 20 июля в связи с праздничными мероприятиями на День Металлурга маршруты автобусов и троллейбуса будут временно изменены. Об этом URA.RU 19 июля сообщили в пресс-службе мэрии.

«В субботу, 20 июля, с 17 до 23 часов будет закрыто движение по Новороссийской от Лизы Чайкиной до Машиностроителей. Автобусы №19, №33, №65с, №91, №483 и троллейбус №25 временно изменят маршруты в связи с проведением праздничных мероприятий», — сообщили в пресс-службе.

Указанные номера автобусов будут объезжать перекрытый участок по улицам Лизы Чайкиной и Масленникова. Троллейбус №25 будет следовать маршруту от ЧКПЗ, через Копейское шоссе и Гагарина до Солнечного берега.

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В Челябинске 20 июля в связи с праздничными мероприятиями на День Металлурга маршруты автобусов и троллейбуса будут временно изменены. Об этом URA.RU 19 июля сообщили в пресс-службе мэрии. «В субботу, 20 июля, с 17 до 23 часов будет закрыто движение по Новороссийской от Лизы Чайкиной до Машиностроителей. Автобусы №19, №33, №65с, №91, №483 и троллейбус №25 временно изменят маршруты в связи с проведением праздничных мероприятий», — сообщили в пресс-службе. Указанные номера автобусов будут объезжать перекрытый участок по улицам Лизы Чайкиной и Масленникова. Троллейбус №25 будет следовать маршруту от ЧКПЗ, через Копейское шоссе и Гагарина до Солнечного берега.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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