В Челябинске на День металлурга транспорт изменит маршруты

В Челябинске 20 июля в связи с праздничными мероприятиями на День Металлурга маршруты автобусов и троллейбуса будут временно изменены. Об этом URA.RU 19 июля сообщили в пресс-службе мэрии.
«В субботу, 20 июля, с 17 до 23 часов будет закрыто движение по Новороссийской от Лизы Чайкиной до Машиностроителей. Автобусы №19, №33, №65с, №91, №483 и троллейбус №25 временно изменят маршруты в связи с проведением праздничных мероприятий», — сообщили в пресс-службе.
Указанные номера автобусов будут объезжать перекрытый участок по улицам Лизы Чайкиной и Масленникова. Троллейбус №25 будет следовать маршруту от ЧКПЗ, через Копейское шоссе и Гагарина до Солнечного берега.
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