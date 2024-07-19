В Кремле назвали частным мнением слова журналиста Карлсона о Путине и России

В Кремле назвали частным мнением слова американского журналиста Такера Карлсона о президенте РФ Владимире Путине и России. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, общение один на один Путина и Карлсона после записи интервью было коротким.
«Это [высказывание о президенте Путине и о России] личное мнение господина Карлсона. Здесь вряд ли что-то можно сказать. Общение после интервью было достаточно непродолжительным», — отметил Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
Журналист Такер Карлсон рассказал, что после записи февральского интервью с президентом Путиным общался с российским лидером один на один. После того разговора у Карлсона, по его словам, сложилось впечатление, что Путин не демократ, а Россия — «авторитарная страна, способная на большую жестокость». Вместе с тем он убежден, что в начале спецоперации России на Украине виноваты США, которые подтолкнули Москву к этому конфликту.
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