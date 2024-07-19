В Челябинске на улице Линейной выход воды из-под земли 19 июля обрушил проезжую часть. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время устанавливаются причины и источник воды.
«В результате обильного выхода воды на поверхность произошло частичное разрушение верхнего слоя проезжей части на улице Линейной.
Комиссия администрации города устанавливает причины и источник выхода воды», — заявили городские власти.
Рядом с местом происшествия расположены коммуникации Челябинского тракторного завода и ТЭЦ-2, которые могли быть затронуты. Для устранения последствий происшествия городские службы уже приступили к откачке воды и выравниванию проезжей части, чтобы восстановить ее до нормативного состояния.
Обвалился участок дороги площадью в тысячу кв метров. После того как участок проезжей части будет полностью просушен, его покроют новым слоем асфальта.
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