Подземный источник обрушил в Челябинске проезжую часть на улице Линейной. Фото

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Городские службы занялись откачкой воды на аварийном участке
Городские службы занялись откачкой воды на аварийном участке Фото:

В Челябинске на улице Линейной выход воды из-под земли 19 июля обрушил проезжую часть. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время устанавливаются причины и источник воды.

«В результате обильного выхода воды на поверхность произошло частичное разрушение верхнего слоя проезжей части на улице Линейной.

Комиссия администрации города устанавливает причины и источник выхода воды», — заявили городские власти.

Рядом с местом происшествия расположены коммуникации Челябинского тракторного завода и ТЭЦ-2, которые могли быть затронуты. Для устранения последствий происшествия городские службы уже приступили к откачке воды и выравниванию проезжей части, чтобы восстановить ее до нормативного состояния.

Обвалился участок дороги площадью в тысячу кв метров. После того как участок проезжей части будет полностью просушен, его покроют новым слоем асфальта.

Причины выхода воды из-под земли устанавливаются
Причины выхода воды из-под земли устанавливаются
Фото:

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В Челябинске на улице Линейной выход воды из-под земли 19 июля обрушил проезжую часть. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время устанавливаются причины и источник воды. «В результате обильного выхода воды на поверхность произошло частичное разрушение верхнего слоя проезжей части на улице Линейной. Комиссия администрации города устанавливает причины и источник выхода воды», — заявили городские власти. Рядом с местом происшествия расположены коммуникации Челябинского тракторного завода и ТЭЦ-2, которые могли быть затронуты. Для устранения последствий происшествия городские службы уже приступили к откачке воды и выравниванию проезжей части, чтобы восстановить ее до нормативного состояния. Обвалился участок дороги площадью в тысячу кв метров. После того как участок проезжей части будет полностью просушен, его покроют новым слоем асфальта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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