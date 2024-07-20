20 июля 2024
19 июля 2024

В Челябинске из-за дождей начались перебои с общественным транспортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь парализовал движение троллейбусов
Дождь парализовал движение троллейбусов Фото:

В Челябинске из-за дождей начались перебои с общественным транспортом. Движение троллейбусов и трамваев остановлено или затруднено на некоторых участках. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинского городского электрического транспорта».

«Стоит движение троллейбусов по Свердловскому тракту на Лакокрасочном заводе в направлении ЧМК — скопление дождевой воды. Было остановлено движение трамваев по улице Павелецкая, 2», — заявили в «ЧелябГЭТ».

По данным дорожников, движение трамваев на улице Павелецкой было восстановлено. Оказалось, что на контактные провода упала сломанная ветром ветка дерева.

Ранее мэрия Челябинска объявила, что для борьбы со стихией мобилизованы экстренные городские службы. Всем ответственным за содержание улично-дорожной сети поручено принимать незамедлительные меры для устранения возможного подтопления. 

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В Челябинске из-за дождей начались перебои с общественным транспортом. Движение троллейбусов и трамваев остановлено или затруднено на некоторых участках. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинского городского электрического транспорта». «Стоит движение троллейбусов по Свердловскому тракту на Лакокрасочном заводе в направлении ЧМК — скопление дождевой воды. Было остановлено движение трамваев по улице Павелецкая, 2», — заявили в «ЧелябГЭТ». По данным дорожников, движение трамваев на улице Павелецкой было восстановлено. Оказалось, что на контактные провода упала сломанная ветром ветка дерева. Ранее мэрия Челябинска объявила, что для борьбы со стихией мобилизованы экстренные городские службы. Всем ответственным за содержание улично-дорожной сети поручено принимать незамедлительные меры для устранения возможного подтопления. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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