В связи с прогнозируемыми длительными осадками в Челябинске для служб города вводится усиленный режим работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске мобилизованы экстренные городские службы. Всем ответственным за содержание улично-дорожной сети и коммунальным службам поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры для устранения возможного подтопления», — говорится в заявлении мэрии.
Челябинцам рекомендуют воздержаться от передвижения на автомобиле по местам подтопления. Водителей также просят не парковать машины под кронами деревьев. О возникающих местах подтоплений можно сообщать диспетчеру службы «ЭВИС» по телефону 727-46-26.
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