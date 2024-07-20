20 июля 2024
19 июля 2024

В Челябинске мобилизованы экстренные городские службы

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев просят учитывать погодные условия
Челябинцев просят учитывать погодные условия Фото:

В связи с прогнозируемыми длительными осадками в Челябинске для служб города вводится усиленный режим работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. 

«В Челябинске мобилизованы экстренные городские службы. Всем ответственным за содержание улично-дорожной сети и коммунальным службам поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры для устранения возможного подтопления», — говорится в заявлении мэрии. 

Челябинцам рекомендуют воздержаться от передвижения на автомобиле по местам подтопления. Водителей также просят не парковать машины под кронами деревьев. О возникающих местах подтоплений можно сообщать диспетчеру службы «ЭВИС» по телефону 727-46-26.

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В связи с прогнозируемыми длительными осадками в Челябинске для служб города вводится усиленный режим работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.  «В Челябинске мобилизованы экстренные городские службы. Всем ответственным за содержание улично-дорожной сети и коммунальным службам поручено вести круглосуточный мониторинг и принимать незамедлительные меры для устранения возможного подтопления», — говорится в заявлении мэрии.  Челябинцам рекомендуют воздержаться от передвижения на автомобиле по местам подтопления. Водителей также просят не парковать машины под кронами деревьев. О возникающих местах подтоплений можно сообщать диспетчеру службы «ЭВИС» по телефону 727-46-26.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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