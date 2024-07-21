Baza: экс-министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в СИЗО

Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов совершил попытку самоубийства в СИЗО "Матросская тишина". В данный момент его госпитализировали.
"Магомед Магомедов попытался свести счеты с жизнью ночью с 19 на 20 июля", — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что утром охрана СИЗО обнаружила едва живого мужчину. Пострадавшего госпитализировали в НИИ Склифосовского. Врачи оценивают состояние здоровья бывшего чиновника как средней степени тяжести.
URA.RU направило запрос в СИЗО "Матросская тишина" для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
Магомед Магомедов возглавлял министерство спорта Дагестана с 2012 по 2021 годы. 3 октября 2023 года он был задержан полицией по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.