Baza: экс-министр спорта Дагестана пытался покончить с собой в СИЗО

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Магомед Магомедов пытался покончить с собой в СИЗО, пишет Baza
Магомед Магомедов пытался покончить с собой в СИЗО, пишет Baza Фото:

Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов совершил попытку самоубийства в СИЗО "Матросская тишина". В данный момент его госпитализировали.

"Магомед Магомедов попытался свести счеты с жизнью ночью с 19 на 20 июля", — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что утром охрана СИЗО обнаружила едва живого мужчину. Пострадавшего госпитализировали в НИИ Склифосовского. Врачи оценивают состояние здоровья бывшего чиновника как средней степени тяжести.

URA.RU направило запрос в СИЗО "Матросская тишина" для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Магомед Магомедов возглавлял министерство спорта Дагестана с 2012 по 2021 годы. 3 октября 2023 года он был задержан полицией по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

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Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов совершил попытку самоубийства в СИЗО "Матросская тишина". В данный момент его госпитализировали. "Магомед Магомедов попытался свести счеты с жизнью ночью с 19 на 20 июля", — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что утром охрана СИЗО обнаружила едва живого мужчину. Пострадавшего госпитализировали в НИИ Склифосовского. Врачи оценивают состояние здоровья бывшего чиновника как средней степени тяжести. URA.RU направило запрос в СИЗО "Матросская тишина" для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Магомед Магомедов возглавлял министерство спорта Дагестана с 2012 по 2021 годы. 3 октября 2023 года он был задержан полицией по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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