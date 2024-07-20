20 июля 2024

Бастрыкин взялся за подростков, избивающих детей на камеру в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Банда подростков, заинтересовавшая Бастрыкина, состоит из детей 12-15 лет
Банда подростков, заинтересовавшая Бастрыкина, состоит из детей 12-15 лет Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело на сургутских подростков, которые избивают детей на камеру, а после выкладывают видео в интернет. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

«В городе Сургуте группа несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет систематически нападает на сверстников, жестоко избивая их. Свои действия фигуранты фиксируют на камеры мобильных телефонов, после чего для привлечения внимания распространяют видеозаписи в сети Интернет», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас в ХМАО по этому факту организована процессуальная проверка. О ее ходе и результатах Бастрыкину доложит руководителю регионального СУ СК России Михаил Мокшин.

Ранее URA.RU писало, что полицейские начали проверку из-за сообщений о банде подростков в Сургуте, которые избивают сверстников. Очевидцы пожаловались в соцсетях, что школьники нападают на детей ради съемок видео.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело на сургутских подростков, которые избивают детей на камеру, а после выкладывают видео в интернет. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ. «В городе Сургуте группа несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет систематически нападает на сверстников, жестоко избивая их. Свои действия фигуранты фиксируют на камеры мобильных телефонов, после чего для привлечения внимания распространяют видеозаписи в сети Интернет», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас в ХМАО по этому факту организована процессуальная проверка. О ее ходе и результатах Бастрыкину доложит руководителю регионального СУ СК России Михаил Мокшин. Ранее URA.RU писало, что полицейские начали проверку из-за сообщений о банде подростков в Сургуте, которые избивают сверстников. Очевидцы пожаловались в соцсетях, что школьники нападают на детей ради съемок видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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