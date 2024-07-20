Бастрыкин взялся за подростков, избивающих детей на камеру в ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело на сургутских подростков, которые избивают детей на камеру, а после выкладывают видео в интернет. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
«В городе Сургуте группа несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет систематически нападает на сверстников, жестоко избивая их. Свои действия фигуранты фиксируют на камеры мобильных телефонов, после чего для привлечения внимания распространяют видеозаписи в сети Интернет», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас в ХМАО по этому факту организована процессуальная проверка. О ее ходе и результатах Бастрыкину доложит руководителю регионального СУ СК России Михаил Мокшин.
Ранее URA.RU писало, что полицейские начали проверку из-за сообщений о банде подростков в Сургуте, которые избивают сверстников. Очевидцы пожаловались в соцсетях, что школьники нападают на детей ради съемок видео.
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