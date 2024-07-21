В поселке под Нижним Тагилом вспыхнул коттедж, до МЧС долго не могли дозвониться

В поселке Линевка недалеко от Нижнего Тагила (Свердловская область) загорелся коттедж и очевидцы долгое время не могли дозвониться до спасателей из-за плохой связи. Об рассказал telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
«Очень долго до пожарных не могли дозвониться, очень много времени было упущено. Минут 15, если не больше. МТС... связи ноль! Вы представляете семья осталась без крыши над головой из-за ужасного соединения. Это словами не передать», — посетовал свидетель.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области возгорание было на площади в 70 квадратных метров и для его тушения потребовалось семь сотрудников и три единицы спецтехники. Пострадавших по итогам пожара нет. Ребенок успел выбежать сразу же, хозяева дома застали возгорание пока парились. На территории уцелел только гараж.
Ранее URA.RU писало о пожаре в городе региона Реж, в котором дотла сгорела дача с баней. Горело около 120 кв м., также обошлось без жертв.
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