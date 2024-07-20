20 июля 2024

В Свердловской области дотла сгорела целая дача с гаражом и баней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горело 120 квадратных метров кровли (архивное фото)
Горело 120 квадратных метров кровли (архивное фото) Фото:

В городе Реж (Свердловская область) по улице Крылова сгорел дотла частный дом вместе с гаражом и баней на участке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 120 квадратных метров сгорела кровля частного жилого дома, гараж и баня. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники,11 человек личного состава. В 17:30 по местному времени огонь локализован, в 17:55 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 18:43», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. Ведомство также напомнило, что на начальной стадии пожара необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой. 

Фотография с тушения пожара
Фотография с тушения пожара
Фото:

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В городе Реж (Свердловская область) по улице Крылова сгорел дотла частный дом вместе с гаражом и баней на участке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На площади 120 квадратных метров сгорела кровля частного жилого дома, гараж и баня. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники,11 человек личного состава. В 17:30 по местному времени огонь локализован, в 17:55 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 18:43», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет. Ведомство также напомнило, что на начальной стадии пожара необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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