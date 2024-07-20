В городе Реж (Свердловская область) по улице Крылова сгорел дотла частный дом вместе с гаражом и баней на участке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«На площади 120 квадратных метров сгорела кровля частного жилого дома, гараж и баня. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники,11 человек личного состава. В 17:30 по местному времени огонь локализован, в 17:55 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 18:43», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет. Ведомство также напомнило, что на начальной стадии пожара необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.
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