На обложке Time появилась Харрис, сменяющая Байдена

22 июля 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

Журнал Time опубликовал новую обложку после решения Байдена отказаться от попытки переизбрания Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Известный американский журнал Time поместил на обложку своего августовского выпуска фотографию вице-президента США Камалы Харрис, следующей за уходящим президентом Джо Байденом. Это стало символическим отображением последних событий в американской политике. «Обложка слева была опубликована 21 июля, в день, когда президент Джо Байден выбыл из президентской гонки», — сообщается на сайте журнала. Выпуск с такой значимой обложкой поступит в продажу 5 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный американский журнал Time поместил на обложку своего августовского выпуска фотографию вице-президента США Камалы Харрис, следующей за уходящим президентом Джо Байденом. Это стало символическим отображением последних событий в американской политике. «Обложка слева была опубликована 21 июля, в день, когда президент Джо Байден выбыл из президентской гонки», — сообщается на сайте журнала. Выпуск с такой значимой обложкой поступит в продажу 5 августа.