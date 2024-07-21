На обложке Time появилась Харрис, сменяющая Байдена

Журнал Time опубликовал новую обложку после решения Байдена отказаться от попытки переизбрания
новость из сюжетаБайден вышел из президентской гонки
Известный американский журнал Time поместил на обложку своего августовского выпуска фотографию вице-президента США Камалы Харрис, следующей за уходящим президентом Джо Байденом. Это стало символическим отображением последних событий в американской политике.
«Обложка слева была опубликована 21 июля, в день, когда президент Джо Байден выбыл из президентской гонки», — сообщается на сайте журнала. Выпуск с такой значимой обложкой поступит в продажу 5 августа.
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