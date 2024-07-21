21 июля 2024

На обложке Time появилась Харрис, сменяющая Байдена

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Журнал Time опубликовал новую обложку после решения Байдена отказаться от попытки переизбрания Фото:
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Байден вышел из президентской гонки

Известный американский журнал Time поместил на обложку своего августовского выпуска фотографию вице-президента США Камалы Харрис, следующей за уходящим президентом Джо Байденом. Это стало символическим отображением последних событий в американской политике.

«Обложка слева была опубликована 21 июля, в день, когда президент Джо Байден выбыл из президентской гонки», — сообщается на сайте журнала. Выпуск с такой значимой обложкой поступит в продажу 5 августа.

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Известный американский журнал Time поместил на обложку своего августовского выпуска фотографию вице-президента США Камалы Харрис, следующей за уходящим президентом Джо Байденом. Это стало символическим отображением последних событий в американской политике. «Обложка слева была опубликована 21 июля, в день, когда президент Джо Байден выбыл из президентской гонки», — сообщается на сайте журнала. Выпуск с такой значимой обложкой поступит в продажу 5 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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