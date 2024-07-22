В центре Перми в минувшие выходные состоялся масштабный семейный фестиваль «Стар фест». Два дня музыки, танцев, игр и мастер-классов собрали, по оценкам организаторов, более 26 тысяч человек. Завершило праздник выступление популярной певицы Алены Свиридовой.
«Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, посещали лекторий, пели и учились танцевать. На главной фестивальной сцене прошло свыше 20 событий, а кульминацией „Стар феста“ стало выступление заслуженной артистки России Алены Свиридовой. За два выходных дня гостями и зрителями стали свыше 26 тысяч человек», — говорится на сайте «Пермь-300».
Ранее URA.RU рассказывало, что Свиридова не только дала концерт, но и прогулялась по Перми. Фото с местными достопримечательностями останутся в архиве артистки.
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В центре Перми в минувшие выходные состоялся масштабный семейный фестиваль «Стар фест». Два дня музыки, танцев, игр и мастер-классов собрали, по оценкам организаторов, более 26 тысяч человек. Завершило праздник выступление популярной певицы Алены Свиридовой. «Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, посещали лекторий, пели и учились танцевать. На главной фестивальной сцене прошло свыше 20 событий, а кульминацией „Стар феста“ стало выступление заслуженной артистки России Алены Свиридовой. За два выходных дня гостями и зрителями стали свыше 26 тысяч человек», — говорится на сайте «Пермь-300». Ранее URA.RU рассказывало, что Свиридова не только дала концерт, но и прогулялась по Перми. Фото с местными достопримечательностями останутся в архиве артистки.