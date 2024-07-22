«Стар фест» с Аленой Свиридовой в Перми собрал более 26 тысяч зрителей. Фоторепортаж

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Алена Свиридова на фестивале "СтарФест". Пермь
Пермяки зажгли вместе с Аленой Свиридовой в центре города Фото:

В центре Перми в минувшие выходные состоялся масштабный семейный фестиваль «Стар фест». Два дня музыки, танцев, игр и мастер-классов собрали, по оценкам организаторов, более 26 тысяч человек. Завершило праздник выступление популярной певицы Алены Свиридовой.

«Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, посещали лекторий, пели и учились танцевать. На главной фестивальной сцене прошло свыше 20 событий, а кульминацией „Стар феста“ стало выступление заслуженной артистки России Алены Свиридовой. За два выходных дня гостями и зрителями стали свыше 26 тысяч человек», — говорится на сайте «Пермь-300».

Ранее URA.RU рассказывало, что Свиридова не только дала концерт, но и прогулялась по Перми. Фото с местными достопримечательностями останутся в архиве артистки.

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В центре Перми в минувшие выходные состоялся масштабный семейный фестиваль «Стар фест». Два дня музыки, танцев, игр и мастер-классов собрали, по оценкам организаторов, более 26 тысяч человек. Завершило праздник выступление популярной певицы Алены Свиридовой. «Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, посещали лекторий, пели и учились танцевать. На главной фестивальной сцене прошло свыше 20 событий, а кульминацией „Стар феста“ стало выступление заслуженной артистки России Алены Свиридовой. За два выходных дня гостями и зрителями стали свыше 26 тысяч человек», — говорится на сайте «Пермь-300». Ранее URA.RU рассказывало, что Свиридова не только дала концерт, но и прогулялась по Перми. Фото с местными достопримечательностями останутся в архиве артистки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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