«Стар фест» с Аленой Свиридовой в Перми собрал более 26 тысяч зрителей. Фоторепортаж

22 июля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Пермяки зажгли вместе с Аленой Свиридовой в центре города Фото: Влад Нелюбин © URA.RU В центре Перми в минувшие выходные состоялся масштабный семейный фестиваль «Стар фест». Два дня музыки, танцев, игр и мастер-классов собрали, по оценкам организаторов, более 26 тысяч человек. Завершило праздник выступление популярной певицы Алены Свиридовой. «Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, посещали лекторий, пели и учились танцевать. На главной фестивальной сцене прошло свыше 20 событий, а кульминацией „Стар феста“ стало выступление заслуженной артистки России Алены Свиридовой. За два выходных дня гостями и зрителями стали свыше 26 тысяч человек», — говорится на сайте «Пермь-300». Ранее URA.RU рассказывало, что Свиридова не только дала концерт, но и прогулялась по Перми. Фото с местными достопримечательностями останутся в архиве артистки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Перми в минувшие выходные состоялся масштабный семейный фестиваль «Стар фест». Два дня музыки, танцев, игр и мастер-классов собрали, по оценкам организаторов, более 26 тысяч человек. Завершило праздник выступление популярной певицы Алены Свиридовой. «Гости фестиваля участвовали в мастер-классах, посещали лекторий, пели и учились танцевать. На главной фестивальной сцене прошло свыше 20 событий, а кульминацией „Стар феста“ стало выступление заслуженной артистки России Алены Свиридовой. За два выходных дня гостями и зрителями стали свыше 26 тысяч человек», — говорится на сайте «Пермь-300». Ранее URA.RU рассказывало, что Свиридова не только дала концерт, но и прогулялась по Перми. Фото с местными достопримечательностями останутся в архиве артистки.