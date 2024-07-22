Транспортная прокуратура уличила сотрудников РЖД в ХМАО в хищении стройматериалов

Уральская транспортная прокуратура уличила сотрудников Сургутского отделения Свердловской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») в воровстве стройматериалов. Нарушители вносили неверные данные в акты о приемке работ и списании материалов для ремонта железнодорожной станции.
«В ходе проверки Сургутского отделения Свердловской железной дороги установлено, что должностные лица Сургутской дистанции гражданских сооружений вносили в акты о приемке выполненных работ и акты на списание строительных материалов фиктивные сведения о ходе выполнения капитального ремонта здания, фиктивно списывая строительные материалы, зная, что фактически в полном объеме указанный ремонт выполнен не был. ОАО «РЖД» причинен ущерб в размере 232 938, 32 рублей», — сообщила Уральская транспортная прокуратура.
Транспортная прокуратура направила результаты проверки в правоохранительные органы. Силовики завели уголовное дело по статьям за мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями. Прокуратура контролирует ход расследования дела.
Ранее URA.RU писало, что директор фирмы из ХМАО при содействии замначальника подразделения «РЖД» похитил колеса локомотива из фонда Свердловской дирекции тяги. Имущество стоило почти миллион рублей.
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