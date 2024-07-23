Стартовали игры Кубка челябинского заксобрания по мини-футболу

Стартовали зональные игры Кубка заксобрания Челябинской области по мини-футболу. Как сообщили в пресс-службе заксобрания 23 июля, в Увельском районе к участникам турнира обратился депутат Валерий Филиппов.
«Кубок по мини-футболу заслуженно завоевал популярность среди футболистов-любителей, став самым массовым мини-футбольным турниром Челябинской области. Это прекрасная возможность для участников соревнований, где каждый может показать свое мастерство и волю к победе», — поприветствовал участников Филиппов.
Прежде чем отобраться на зональные этапы, весной 300 команд по всему региону прошли муниципальный отбор. За победу в зональном турнире в Увелке боролось восемь команд. Победил Увельский район, серебро взяла команда Еткульского района. Они добились права выступить в финальном этапе соревнований. Игры зонального этапа проводятся еще в семи городах и районах — Верхнем Уфалее, Симе, Челябинске, Сосновском, Кизильском и Чебаркульском районах. По их итогам 16 лучших команд получат право на участие в финале. Он состоится в августе на стадионе «Центральный» в Челябинске.
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