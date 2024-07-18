Мэр из ХМАО ввел в районе режим ЧС

Мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков объявил о введении режима ЧС в лесах. Об этом глава района сообщил в своих социальных сетях.
«Учитывая погодные условия, а также показатели мониторинга лесопожарной обстановки с 18 июля на территории Советского района введён режим чрезвычайной ситуации в лесах. В связи с чем установлен запрет на посещение лесов, а также зон рекреации (отдыха), расположенных на территории лесного фонда», -написал Буренков в своем telegram-канале.
Он также отметил, что контролировать соблюдения режима ЧС жителями и гостями региона будут сотрудники полиции. К рейдам также присоединятся экипажи ГИБДД.
По словам главы района, на его территории действуют 6 природных пожаров, три из которых являются крупными. Их площадь составляет 360, 247 и 270 гектаров. По словам, Евгения Буренкова все пожары будут локализованы и ликвидированы в ближайшее время.
Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО за сутки вдвое увеличилась площадь пожаров в лесах. По данным Авиалесоохраны, показатель вырос с 365 до 721 га.
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