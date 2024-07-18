18 июля 2024

Мэр из ХМАО ввел в районе режим ЧС

В лесах Советского района ХМАО ввели режим ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Режим ЧС ввели из-за повышенной пожарной опасности в Совестком районе
Режим ЧС ввели из-за повышенной пожарной опасности в Совестком районе Фото:

Мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков объявил о введении режима ЧС в лесах. Об этом глава района сообщил в своих социальных сетях. 

«Учитывая погодные условия, а также показатели мониторинга лесопожарной обстановки с 18 июля на территории Советского района введён режим чрезвычайной ситуации в лесах. В связи с чем установлен запрет на посещение лесов, а также зон рекреации (отдыха), расположенных на территории лесного фонда», -написал Буренков в своем telegram-канале. 

Он также отметил, что контролировать соблюдения режима ЧС жителями и гостями региона будут сотрудники полиции. К рейдам также присоединятся экипажи ГИБДД.

По словам главы района, на его территории действуют 6 природных пожаров, три из которых являются крупными. Их площадь составляет 360, 247 и 270 гектаров. По словам, Евгения Буренкова все пожары будут локализованы и ликвидированы в ближайшее время. 

Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО за сутки вдвое увеличилась площадь пожаров в лесах. По данным Авиалесоохраны, показатель вырос с 365 до 721 га.

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Мэр Советского района ХМАО Евгений Буренков объявил о введении режима ЧС в лесах. Об этом глава района сообщил в своих социальных сетях.  «Учитывая погодные условия, а также показатели мониторинга лесопожарной обстановки с 18 июля на территории Советского района введён режим чрезвычайной ситуации в лесах. В связи с чем установлен запрет на посещение лесов, а также зон рекреации (отдыха), расположенных на территории лесного фонда», -написал Буренков в своем telegram-канале.  Он также отметил, что контролировать соблюдения режима ЧС жителями и гостями региона будут сотрудники полиции. К рейдам также присоединятся экипажи ГИБДД. По словам главы района, на его территории действуют 6 природных пожаров, три из которых являются крупными. Их площадь составляет 360, 247 и 270 гектаров. По словам, Евгения Буренкова все пожары будут локализованы и ликвидированы в ближайшее время.  Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО за сутки вдвое увеличилась площадь пожаров в лесах. По данным Авиалесоохраны, показатель вырос с 365 до 721 га.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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