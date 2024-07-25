Сотрудники свердловской опеки попали под тотальную слежку

В Свердловской области за работой опеки будут следить с помощью камер

25 июля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

За сотрудниками органов опеки будут следить камеры (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В органах опеки Кировского района Екатеринбурга начали устанавливать системы видеофиксации на рабочих местах. Подобные системы планируется разместить во всех отделениях опеки по Свердловской области для повышения прозрачности и уменьшения коррупционных рисков. Инициатива, направленная на противодействие коррупции, не встретила поддержки со стороны сотрудников. Проект реализуется министерством социальной политики региона, сообщил источник URA.RU. «Инициатива установки видеокамер в органах опеки не получила одобрения от сотрудников, которые выразили недовольство из-за перспективы постоянного контроля за их работой. Однако предусмотрена возможность гибкого использования системы: камеры могут функционировать в течение всего рабочего дня или включаться индивидуально для записи каждого визита посетителей», — сообщил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Там сообщили, что в целях реализации комплексного плана по противодействию коррупции на 2021—2024 годы в Свердловской области служебные помещения и рабочие места сотрудников, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие с гражданами и организациями, оборудуются специальными записывающими устройствами. «Это позволяет избежать проявлений служащими и работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение взятки. При оборудовании мест предоставления государственных услуг и (или) служебных помещений учитываются требования законодательства обеспечить права граждан и государственных гражданских служащих на охрану их персональных данных», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области сотрудникам социальной защиты теперь необходимо фотографировать опекаемых во время проверки условий их проживания. Такое решение было принято в связи с трагическим случаем, произошедшим с екатеринбургским приемным мальчиком Далером Бобиевым. Изменения в работе соцслужб направлены на усиление ответственности и повышение контроля за благополучием опекаемых, а также на предотвращение негативных инцидентов, включая неприемлемое поведение или агрессию со стороны опекунов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В органах опеки Кировского района Екатеринбурга начали устанавливать системы видеофиксации на рабочих местах. Подобные системы планируется разместить во всех отделениях опеки по Свердловской области для повышения прозрачности и уменьшения коррупционных рисков. Инициатива, направленная на противодействие коррупции, не встретила поддержки со стороны сотрудников. Проект реализуется министерством социальной политики региона, сообщил источник URA.RU. «Инициатива установки видеокамер в органах опеки не получила одобрения от сотрудников, которые выразили недовольство из-за перспективы постоянного контроля за их работой. Однако предусмотрена возможность гибкого использования системы: камеры могут функционировать в течение всего рабочего дня или включаться индивидуально для записи каждого визита посетителей», — сообщил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила официальный запрос в департамент информационной политики Свердловской области. Там сообщили, что в целях реализации комплексного плана по противодействию коррупции на 2021—2024 годы в Свердловской области служебные помещения и рабочие места сотрудников, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие с гражданами и организациями, оборудуются специальными записывающими устройствами. «Это позволяет избежать проявлений служащими и работниками поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение взятки. При оборудовании мест предоставления государственных услуг и (или) служебных помещений учитываются требования законодательства обеспечить права граждан и государственных гражданских служащих на охрану их персональных данных», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области сотрудникам социальной защиты теперь необходимо фотографировать опекаемых во время проверки условий их проживания. Такое решение было принято в связи с трагическим случаем, произошедшим с екатеринбургским приемным мальчиком Далером Бобиевым. Изменения в работе соцслужб направлены на усиление ответственности и повышение контроля за благополучием опекаемых, а также на предотвращение негативных инцидентов, включая неприемлемое поведение или агрессию со стороны опекунов.