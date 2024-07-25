25 июля 2024

Назначена дата пересмотра дела экс-депутата Белоусова о взятке

Дело экс-депутата Белоусова о взятке начнут пересматривать 30 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Мосгорсуд в августе 2022 года назначил сбежавшему Белоусову 10 лет колонии строгого режима
Мосгорсуд в августе 2022 года назначил сбежавшему Белоусову 10 лет колонии строгого режима Фото:

Тверской суд Москвы на 30 июля назначил предварительное слушание дела о взятке в три миллиарда рублей в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой. Об этом сообщили в суде.

«Предварительное слушание по делу Белоусова назначено на 30 июля. Время — 17:00», — сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в суде.

Решением Московского горсуда в августе 2022 года Белоусов был объявлен в розыск. Причиной стала неявка парламентария на оглашение приговора, по которому его и его тещу Маргариту Бутакову признали виновными в получении взятки на сумму 3,25 млрд рублей. Белоусова приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей, Бутакова получила пять лет условно и аналогичный штраф. Позже Верховный суд РФ отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, в ноябре 2023 года проголосовали за досрочное лишение Белоусова мандата. Причиной стали длительные пропуски заседаний.

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Тверской суд Москвы на 30 июля назначил предварительное слушание дела о взятке в три миллиарда рублей в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой. Об этом сообщили в суде. «Предварительное слушание по делу Белоусова назначено на 30 июля. Время — 17:00», — сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в суде. Решением Московского горсуда в августе 2022 года Белоусов был объявлен в розыск. Причиной стала неявка парламентария на оглашение приговора, по которому его и его тещу Маргариту Бутакову признали виновными в получении взятки на сумму 3,25 млрд рублей. Белоусова приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей, Бутакова получила пять лет условно и аналогичный штраф. Позже Верховный суд РФ отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, в ноябре 2023 года проголосовали за досрочное лишение Белоусова мандата. Причиной стали длительные пропуски заседаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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