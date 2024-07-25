Назначена дата пересмотра дела экс-депутата Белоусова о взятке

Тверской суд Москвы на 30 июля назначил предварительное слушание дела о взятке в три миллиарда рублей в отношении беглого экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой. Об этом сообщили в суде.
«Предварительное слушание по делу Белоусова назначено на 30 июля. Время — 17:00», — сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в суде.
Решением Московского горсуда в августе 2022 года Белоусов был объявлен в розыск. Причиной стала неявка парламентария на оглашение приговора, по которому его и его тещу Маргариту Бутакову признали виновными в получении взятки на сумму 3,25 млрд рублей. Белоусова приговорили к 10 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей, Бутакова получила пять лет условно и аналогичный штраф. Позже Верховный суд РФ отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Госдуме же, в ноябре 2023 года проголосовали за досрочное лишение Белоусова мандата. Причиной стали длительные пропуски заседаний.
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