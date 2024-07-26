Врачи развеяли миф о пользе малых доз алкоголя

Доктор Стоквелл: умеренное потребление алкогольной продукции не продлевает жизнь
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Любая выгода в употреблении алкоголя даже в малых дозировках отсутствует Фото:

Умеренное потребление алкогольной продукции не продлевает жизнь, а самая идея об этом является пропагандистским ходом промышленности. Об этом сообщил доктор Тим Стоквелл, первый автор исследования и научный сотрудник Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории.

«Это был пропагандистский ход алкогольной промышленности — утверждать, что умеренное употребление их продукции продлевает жизнь», — пишет Ридус, ссылаясь на слова доктора Тима Стоквелла. Эта идея и помешала эффективной разработке политики в отношении алкоголя и общественного здравоохранения, отмечает врач.

По его словам, любая выгода в употреблении алкоголя даже в малых дозировках отсутствует. Не было никаких доказательств того, что люди, умеренно употребляющие алкоголь, живут дольше, заключил Стоквелл.

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Умеренное потребление алкогольной продукции не продлевает жизнь, а самая идея об этом является пропагандистским ходом промышленности. Об этом сообщил доктор Тим Стоквелл, первый автор исследования и научный сотрудник Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории. «Это был пропагандистский ход алкогольной промышленности — утверждать, что умеренное употребление их продукции продлевает жизнь», — пишет Ридус, ссылаясь на слова доктора Тима Стоквелла. Эта идея и помешала эффективной разработке политики в отношении алкоголя и общественного здравоохранения, отмечает врач. По его словам, любая выгода в употреблении алкоголя даже в малых дозировках отсутствует. Не было никаких доказательств того, что люди, умеренно употребляющие алкоголь, живут дольше, заключил Стоквелл.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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