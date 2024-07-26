Врачи развеяли миф о пользе малых доз алкоголя

Умеренное потребление алкогольной продукции не продлевает жизнь, а самая идея об этом является пропагандистским ходом промышленности. Об этом сообщил доктор Тим Стоквелл, первый автор исследования и научный сотрудник Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории.
«Это был пропагандистский ход алкогольной промышленности — утверждать, что умеренное употребление их продукции продлевает жизнь», — пишет Ридус, ссылаясь на слова доктора Тима Стоквелла. Эта идея и помешала эффективной разработке политики в отношении алкоголя и общественного здравоохранения, отмечает врач.
По его словам, любая выгода в употреблении алкоголя даже в малых дозировках отсутствует. Не было никаких доказательств того, что люди, умеренно употребляющие алкоголь, живут дольше, заключил Стоквелл.
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