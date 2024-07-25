Екатеринбург вошел в топ-3 самых зеленых мегаполисов России

Екатеринбург вошел в топ-3 самых зеленых российских мегаполисов, заняв второе место и набрав 72% голосов. Это следует из экологического исследования сервиса «Сохрани лес».
Лидером рейтинга стала Самара (74%), тройку замыкают Екатеринбург (72%) и Новосибирск (69%). Следом идут Воронеж (68%), Пермь (66%), Уфа (65%), Волгоград (63%) и Нижний Новгород (62%). Москва заняла девятое место с 59% голосов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выросла популярность досуга и прогулок на свежем воздухе. Весной особенно активно горожане посещали праздничные мероприятия в марте. Наибольший интерес вызвала Масленица — на нее пришли около 80 тысяч человек.
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