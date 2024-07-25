25 июля 2024

Екатеринбург вошел в топ-3 самых зеленых мегаполисов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 70% респондентов считают Екатеринбург самым зеленым
Более 70% респондентов считают Екатеринбург самым зеленым Фото:

Екатеринбург вошел в топ-3 самых зеленых российских мегаполисов, заняв второе место и набрав 72% голосов. Это следует из экологического исследования сервиса «Сохрани лес».

Лидером рейтинга стала Самара (74%), тройку замыкают Екатеринбург (72%) и Новосибирск (69%). Следом идут Воронеж (68%), Пермь (66%), Уфа (65%), Волгоград (63%) и Нижний Новгород (62%). Москва заняла девятое место с 59% голосов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выросла популярность досуга и прогулок на свежем воздухе. Весной особенно активно горожане посещали праздничные мероприятия в марте. Наибольший интерес вызвала Масленица — на нее пришли около 80 тысяч человек.

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Екатеринбург вошел в топ-3 самых зеленых российских мегаполисов, заняв второе место и набрав 72% голосов. Это следует из экологического исследования сервиса «Сохрани лес». Лидером рейтинга стала Самара (74%), тройку замыкают Екатеринбург (72%) и Новосибирск (69%). Следом идут Воронеж (68%), Пермь (66%), Уфа (65%), Волгоград (63%) и Нижний Новгород (62%). Москва заняла девятое место с 59% голосов. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выросла популярность досуга и прогулок на свежем воздухе. Весной особенно активно горожане посещали праздничные мероприятия в марте. Наибольший интерес вызвала Масленица — на нее пришли около 80 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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