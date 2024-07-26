Челябинский молокозавод на выпуск масла потратил в три раза меньше сливок

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Молокозавод тратил на выпуск масла в три раза меньше сливок
Молокозавод тратил на выпуск масла в три раза меньше сливок Фото:

Молокозавод в Челябинской области на производство масла потратил сливок почти в три раза меньше нормы. Как 26 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на выпуске сухих сливок предприятие занизило норму практически в пять раз.

«У предприятия региона получилось произвести сливочное масло в количестве 5,8 тонны из 8,3 тонны сливок. Это — в соотношении 1:1,4, тогда как в среднем на изготовление одного килограмма масла требуется 3,5-4 кг сливок. Кроме того, для производства сухого молока заводом использовалось сырье в пропорции 1: 2,4, вместо положенных 1:8 или 1:11», — уточнили в ведомстве.

В ходе проверки, проведенной в июле с использованием аналитических систем искусственного интеллекта, специалисты обнаружили 20 случаев нарушений в документации производителя. Инциденты были связаны не только с неверным указанием количества использованного сырья, но и завышением сроков годности продукции.

В результате 20 ветеринарных сопроводительных документов аннулировали. Регистрацию ответственного лица производителя в госсистеме приостановили на месяц. Общий вес потенциально фальсифицированной продукции составил около 128 тонн. Информация о ситуации передана в Роспотребнадзор и региональный минсельхоз для дальнейших действий. Компания получила предупреждение.

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Молокозавод в Челябинской области на производство масла потратил сливок почти в три раза меньше нормы. Как 26 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, на выпуске сухих сливок предприятие занизило норму практически в пять раз. «У предприятия региона получилось произвести сливочное масло в количестве 5,8 тонны из 8,3 тонны сливок. Это — в соотношении 1:1,4, тогда как в среднем на изготовление одного килограмма масла требуется 3,5-4 кг сливок. Кроме того, для производства сухого молока заводом использовалось сырье в пропорции 1: 2,4, вместо положенных 1:8 или 1:11», — уточнили в ведомстве. В ходе проверки, проведенной в июле с использованием аналитических систем искусственного интеллекта, специалисты обнаружили 20 случаев нарушений в документации производителя. Инциденты были связаны не только с неверным указанием количества использованного сырья, но и завышением сроков годности продукции. В результате 20 ветеринарных сопроводительных документов аннулировали. Регистрацию ответственного лица производителя в госсистеме приостановили на месяц. Общий вес потенциально фальсифицированной продукции составил около 128 тонн. Информация о ситуации передана в Роспотребнадзор и региональный минсельхоз для дальнейших действий. Компания получила предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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