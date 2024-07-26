В Челябинске дождем затопило 15 приусадебных участков. Видео

26 июля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудники МЧС Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Челябинске 26 июля в результате ливня затопило 15 приусадебных участков, расположенных на улице Толстого. На месте работают сотрудники МЧС, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «В результате прохождения обильных осадков произошло подтопление 15 приусадебных участков в частном секторе по улице Толстого в Челябинске. Для предотвращения более масштабных последствий на месте работают подразделения МЧС России: с помощью пожарно-насосной станции проводится откачка воды», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что по факту увеличения количества осадков было проведено заседание КЧС и ОПБ под руководством главы областного центра Натальи Котовой. На нем она приняла решение о привлечении дополнительных сил и средств к устранению последствий непогоды. Дожди в Челябинской области идут уже несколько дней. Синоптики сообщают, что после циклон перейдет в Свердловскую область. А пока жителей региона призывают соблюдать меры личной безопасности и не выезжать лишний раз на дороги. URA.RU ведет прямую трансляцию, как область переживает непогоду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 26 июля в результате ливня затопило 15 приусадебных участков, расположенных на улице Толстого. На месте работают сотрудники МЧС, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «В результате прохождения обильных осадков произошло подтопление 15 приусадебных участков в частном секторе по улице Толстого в Челябинске. Для предотвращения более масштабных последствий на месте работают подразделения МЧС России: с помощью пожарно-насосной станции проводится откачка воды», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что по факту увеличения количества осадков было проведено заседание КЧС и ОПБ под руководством главы областного центра Натальи Котовой. На нем она приняла решение о привлечении дополнительных сил и средств к устранению последствий непогоды. Дожди в Челябинской области идут уже несколько дней. Синоптики сообщают, что после циклон перейдет в Свердловскую область. А пока жителей региона призывают соблюдать меры личной безопасности и не выезжать лишний раз на дороги. URA.RU ведет прямую трансляцию, как область переживает непогоду.