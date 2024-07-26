В Челябинске дождем затопило 15 приусадебных участков. Видео

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Освящение новой пожарно-спасательной техники подразделений Федеральной противопожарной службы. Екатеринбург, мчс, символика, пожарная машина
На месте работают сотрудники МЧС Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинске 26 июля в результате ливня затопило 15 приусадебных участков, расположенных на улице Толстого. На месте работают сотрудники МЧС, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«В результате прохождения обильных осадков произошло подтопление 15 приусадебных участков в частном секторе по улице Толстого в Челябинске. Для предотвращения более масштабных последствий на месте работают подразделения МЧС России: с помощью пожарно-насосной станции проводится откачка воды», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Там отметили, что по факту увеличения количества осадков было проведено заседание КЧС и ОПБ под руководством главы областного центра Натальи Котовой. На нем она приняла решение о привлечении дополнительных сил и средств к устранению последствий непогоды.

Дожди в Челябинской области идут уже несколько дней. Синоптики сообщают, что после циклон перейдет в Свердловскую область. А пока жителей региона призывают соблюдать меры личной безопасности и не выезжать лишний раз на дороги. URA.RU ведет прямую трансляцию, как область переживает непогоду.

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В Челябинске 26 июля в результате ливня затопило 15 приусадебных участков, расположенных на улице Толстого. На месте работают сотрудники МЧС, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. «В результате прохождения обильных осадков произошло подтопление 15 приусадебных участков в частном секторе по улице Толстого в Челябинске. Для предотвращения более масштабных последствий на месте работают подразделения МЧС России: с помощью пожарно-насосной станции проводится откачка воды», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Там отметили, что по факту увеличения количества осадков было проведено заседание КЧС и ОПБ под руководством главы областного центра Натальи Котовой. На нем она приняла решение о привлечении дополнительных сил и средств к устранению последствий непогоды. Дожди в Челябинской области идут уже несколько дней. Синоптики сообщают, что после циклон перейдет в Свердловскую область. А пока жителей региона призывают соблюдать меры личной безопасности и не выезжать лишний раз на дороги. URA.RU ведет прямую трансляцию, как область переживает непогоду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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