Штормовое предупреждение действует в регионе с 26 июля
В Свердловской области 28 июля ожидаются мощные порывы ветра, крайне сильные и продолжительные ливни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«28 июля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, очень сильные и продолжительные дожди и ливни. Будьте бдительны!» — говорится в telegram-канале ведомства.
Штормовое предупреждение действует в регионе с 26 июля. Помимо дождей и ветра, в Свердловскую область пришли грозы и крупный град. Ожидается, что стихия утихнет лишь в понедельник 29 июля.
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