26 июля 2024

Свердловскую область накроют мощные и продолжительные ливни

МЧС: в Свердловской области 28 июля ожидаются сильные ливни
© Служба новостей «URA.RU»
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Штормовое предупреждение действует в регионе с 26 июля
Штормовое предупреждение действует в регионе с 26 июля Фото:

В Свердловской области 28 июля ожидаются мощные порывы ветра, крайне сильные и продолжительные ливни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«28 июля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, очень сильные и продолжительные дожди и ливни. Будьте бдительны!» — говорится в telegram-канале ведомства.

Штормовое предупреждение действует в регионе с 26 июля. Помимо дождей и ветра, в Свердловскую область пришли грозы и крупный град. Ожидается, что стихия утихнет лишь в понедельник 29 июля.

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В Свердловской области 28 июля ожидаются мощные порывы ветра, крайне сильные и продолжительные ливни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. «28 июля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, очень сильные и продолжительные дожди и ливни. Будьте бдительны!» — говорится в telegram-канале ведомства. Штормовое предупреждение действует в регионе с 26 июля. Помимо дождей и ветра, в Свердловскую область пришли грозы и крупный град. Ожидается, что стихия утихнет лишь в понедельник 29 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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