Ученые выявили факторы риска повторного инсульта

Бостонский университет: белки CCL27 и TNFRSF14 приводят к повторному инсульту
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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, анализы, биология, наука, исследование, исследования
Ученые из Бостонского университета выявили белки, связанные с риском повторного инсульта Фото:

Американские ученые из Бостонского университета в ходе проведения исследования обнаружили два белка — CCL27 и TNFRSF14, которые вызывают воспаления при повторном ишемического инсульте. Отмечается, что эти белки связаны только с последующими инсультами.

«Наше исследование показало, что эти белки могут играть роль в возникновении последующих инсультов, и это открытие может привести к разработке новых лекарственных средств», — сообщает один из ученых Нимиш Адхикари. Его слова передает «Ридус». Уточняется, что CCL27 и TNFRSF14 связаны лишь с последующими инсультами, но не с последующими.

Ранее невролог «СМ-Клиника» Валуйская Юлия заявила, что инсульт статистически молодеет. Среди факторов развития она называла качество питания, вредные привычки и малоподвижные образ жизни. В детском и молодом возрасте основная причина — разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки, а также на фоне расстройств психики.

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Американские ученые из Бостонского университета в ходе проведения исследования обнаружили два белка — CCL27 и TNFRSF14, которые вызывают воспаления при повторном ишемического инсульте. Отмечается, что эти белки связаны только с последующими инсультами. «Наше исследование показало, что эти белки могут играть роль в возникновении последующих инсультов, и это открытие может привести к разработке новых лекарственных средств», — сообщает один из ученых Нимиш Адхикари. Его слова передает «Ридус». Уточняется, что CCL27 и TNFRSF14 связаны лишь с последующими инсультами, но не с последующими. Ранее невролог «СМ-Клиника» Валуйская Юлия заявила, что инсульт статистически молодеет. Среди факторов развития она называла качество питания, вредные привычки и малоподвижные образ жизни. В детском и молодом возрасте основная причина — разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки, а также на фоне расстройств психики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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