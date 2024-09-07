07 сентября 2024

Явка на выборах хабаровского губернатора превысила 25 процентов

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Явка к полудню последнего дня голосования в Хабаровском крае составила 25,32%
Явка к полудню последнего дня голосования в Хабаровском крае составила 25,32% Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Явка избирателей на выборах губернатора Хабаровского края к 12 часам последнего дня голосования составила 25,32%. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.

«Явка избирателей <...> на 12-00 8 сентября 2024 года составила 25,32%», — говорится в сообщении избиркома. Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин уже отдал свой голос и призвал жителей края активно участвовать в выборах.

На территории Хабаровского края развернулась активная избирательная кампания, в рамках которой проходят выборы по 43 направлениям. Голосование включает в себя досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы восьмого созыва. В первый день голосования явка избирателей в Хабаровском крае была одной из самых низких по сравнению с другими регионами страны.

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Явка избирателей на выборах губернатора Хабаровского края к 12 часам последнего дня голосования составила 25,32%. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии. «Явка избирателей <...> на 12-00 8 сентября 2024 года составила 25,32%», — говорится в сообщении избиркома. Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин уже отдал свой голос и призвал жителей края активно участвовать в выборах. На территории Хабаровского края развернулась активная избирательная кампания, в рамках которой проходят выборы по 43 направлениям. Голосование включает в себя досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы восьмого созыва. В первый день голосования явка избирателей в Хабаровском крае была одной из самых низких по сравнению с другими регионами страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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