Явка на выборах хабаровского губернатора превысила 25 процентов

Явка избирателей на выборах губернатора Хабаровского края к 12 часам последнего дня голосования составила 25,32%. Об этом сообщили в краевой избирательной комиссии.
«Явка избирателей <...> на 12-00 8 сентября 2024 года составила 25,32%», — говорится в сообщении избиркома. Временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин уже отдал свой голос и призвал жителей края активно участвовать в выборах.
На территории Хабаровского края развернулась активная избирательная кампания, в рамках которой проходят выборы по 43 направлениям. Голосование включает в себя досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы восьмого созыва. В первый день голосования явка избирателей в Хабаровском крае была одной из самых низких по сравнению с другими регионами страны.
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