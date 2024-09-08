В Забайкалье на выборах губернатора проголосовали более трети избирателей

Явка на выборах губернатора Забайкальского края к 12 часам составила 34,57%. Об этом сообщили в краевом избиркоме.
«Явка на 12-00 8 сентября на выборах Губернатора Забайкальского края — 262713 избирателей — 34,57%», — говорится в сообщении комиссии. Также жители региона могут проголосовать за глав поселений и местных депутатов.
На пост губернатора Забайкальского края выдвинуты четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии «Зеленые», Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от «Коммунистов России». Также участвует действующий губернатор Александр Осипов, который выступает как самовыдвиженец.
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