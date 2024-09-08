В Забайкалье на выборах губернатора проголосовали более трети избирателей

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Явка избирателей в Забайкальском крае составила 34,57%
Явка избирателей в Забайкальском крае составила 34,57% Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Явка на выборах губернатора Забайкальского края к 12 часам составила 34,57%. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

«Явка на 12-00 8 сентября на выборах Губернатора Забайкальского края — 262713 избирателей — 34,57%», — говорится в сообщении комиссии. Также жители региона могут проголосовать за глав поселений и местных депутатов.

На пост губернатора Забайкальского края выдвинуты четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии «Зеленые», Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от «Коммунистов России». Также участвует действующий губернатор Александр Осипов, который выступает как самовыдвиженец.

Общий процент избирателей в Забайкальском крае
Общий процент избирателей в Забайкальском крае
Фото:

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Явка на выборах губернатора Забайкальского края к 12 часам составила 34,57%. Об этом сообщили в краевом избиркоме. «Явка на 12-00 8 сентября на выборах Губернатора Забайкальского края — 262713 избирателей — 34,57%», — говорится в сообщении комиссии. Также жители региона могут проголосовать за глав поселений и местных депутатов. На пост губернатора Забайкальского края выдвинуты четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии «Зеленые», Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от «Коммунистов России». Также участвует действующий губернатор Александр Осипов, который выступает как самовыдвиженец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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