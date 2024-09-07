Врач рассказала об опасности популярного завтрака

Диетолог Писарева: быстрые каши наносят вред организму

08 сентября 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Диетолог рекомендует покупать именно цельнозерновые каши, так как они содержат полезные вещества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Каши быстрого приготовления наносят вред организму человека. Об опасности этого продукта сообщила диетолог Ирина Писарева. «Так называемые быстрые каши — это пустые калории. А если туда еще добавляют большое количество сахара либо каких-то вкусовых добавок, то подобные каши могут нанести вред нашему организму», — рассказал диетолог в интервью «Ридусу». Лучше отказаться от каш быстрого приготовления, так как они не содержат никаких полезных веществ и микроэлементов, отметила Писарева. Врач рекомендует покупать именно цельнозерновые каши. Они полезны для нервной системы человека из-за содержания витамина B. Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко сообщила, что манная каша полезна для людей с заболеваниями почек и сердца. Манная крупа, из которой готовят эту кашу, содержит калий, магний, кремний, фосфор, железо и витаминам группы B, отметила Тимощенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Каши быстрого приготовления наносят вред организму человека. Об опасности этого продукта сообщила диетолог Ирина Писарева. «Так называемые быстрые каши — это пустые калории. А если туда еще добавляют большое количество сахара либо каких-то вкусовых добавок, то подобные каши могут нанести вред нашему организму», — рассказал диетолог в интервью «Ридусу». Лучше отказаться от каш быстрого приготовления, так как они не содержат никаких полезных веществ и микроэлементов, отметила Писарева. Врач рекомендует покупать именно цельнозерновые каши. Они полезны для нервной системы человека из-за содержания витамина B. Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко сообщила, что манная каша полезна для людей с заболеваниями почек и сердца. Манная крупа, из которой готовят эту кашу, содержит калий, магний, кремний, фосфор, железо и витаминам группы B, отметила Тимощенко.