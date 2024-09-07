Врач рассказала об опасности популярного завтрака

Каши быстрого приготовления наносят вред организму человека. Об опасности этого продукта сообщила диетолог Ирина Писарева.
«Так называемые быстрые каши — это пустые калории. А если туда еще добавляют большое количество сахара либо каких-то вкусовых добавок, то подобные каши могут нанести вред нашему организму», — рассказал диетолог в интервью «Ридусу».
Лучше отказаться от каш быстрого приготовления, так как они не содержат никаких полезных веществ и микроэлементов, отметила Писарева. Врач рекомендует покупать именно цельнозерновые каши. Они полезны для нервной системы человека из-за содержания витамина B.
Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко сообщила, что манная каша полезна для людей с заболеваниями почек и сердца. Манная крупа, из которой готовят эту кашу, содержит калий, магний, кремний, фосфор, железо и витаминам группы B, отметила Тимощенко.
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