07 сентября 2024

Врач рассказала об опасности популярного завтрака

Диетолог Писарева: быстрые каши наносят вред организму
© Служба новостей «URA.RU»
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Диетолог рекомендует покупать именно цельнозерновые каши, так как они содержат полезные вещества Фото:

Каши быстрого приготовления наносят вред организму человека. Об опасности этого продукта сообщила диетолог Ирина Писарева.

«Так называемые быстрые каши — это пустые калории. А если туда еще добавляют большое количество сахара либо каких-то вкусовых добавок, то подобные каши могут нанести вред нашему организму», — рассказал диетолог в интервью «Ридусу».

Лучше отказаться от каш быстрого приготовления, так как они не содержат никаких полезных веществ и микроэлементов, отметила Писарева. Врач рекомендует покупать именно цельнозерновые каши. Они полезны для нервной системы человека из-за содержания витамина B.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко сообщила, что манная каша полезна для людей с заболеваниями почек и сердца. Манная крупа, из которой готовят эту кашу, содержит калий, магний, кремний, фосфор, железо и витаминам группы B, отметила Тимощенко.

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Каши быстрого приготовления наносят вред организму человека. Об опасности этого продукта сообщила диетолог Ирина Писарева. «Так называемые быстрые каши — это пустые калории. А если туда еще добавляют большое количество сахара либо каких-то вкусовых добавок, то подобные каши могут нанести вред нашему организму», — рассказал диетолог в интервью «Ридусу». Лучше отказаться от каш быстрого приготовления, так как они не содержат никаких полезных веществ и микроэлементов, отметила Писарева. Врач рекомендует покупать именно цельнозерновые каши. Они полезны для нервной системы человека из-за содержания витамина B. Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко сообщила, что манная каша полезна для людей с заболеваниями почек и сердца. Манная крупа, из которой готовят эту кашу, содержит калий, магний, кремний, фосфор, железо и витаминам группы B, отметила Тимощенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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