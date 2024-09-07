Топ-менеджер «Росатома», арестованный за взятки, не признал вину

Топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении взятки, не признал свою вину, заявив о законности полученных от бизнесмена денег за консультационные услуги. Об этом сообщается в материалах дела.
«Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора, показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов», — говорится в материалах. Они имеются в распоряжении РИА Новостей. Объявление ему было предъявлено в окончательной редакции.
Ранее сообщалось, что Сахаров, занимающий должность директора по капитальным вложениям в «Росатоме», обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В случае признания его виновным, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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