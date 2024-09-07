07 сентября 2024

Топ-менеджер «Росатома», арестованный за взятки, не признал вину

Топ-менеджер «Росатома» Сахаров подтвердил получение денег без признания вины
© Служба новостей «URA.RU»
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Топ-менеджер "Росатома" подтвердил получение взятки
Топ-менеджер "Росатома" подтвердил получение взятки Фото:

Топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении взятки, не признал свою вину, заявив о законности полученных от бизнесмена денег за консультационные услуги. Об этом сообщается в материалах дела.

«Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора, показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов», — говорится в материалах. Они имеются в распоряжении РИА Новостей. Объявление ему было предъявлено в окончательной редакции.

Ранее сообщалось, что Сахаров, занимающий должность директора по капитальным вложениям в «Росатоме», обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В случае признания его виновным, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении взятки, не признал свою вину, заявив о законности полученных от бизнесмена денег за консультационные услуги. Об этом сообщается в материалах дела. «Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора, показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов», — говорится в материалах. Они имеются в распоряжении РИА Новостей. Объявление ему было предъявлено в окончательной редакции. Ранее сообщалось, что Сахаров, занимающий должность директора по капитальным вложениям в «Росатоме», обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В случае признания его виновным, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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