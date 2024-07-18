Невролог рассказала о стремительно «молодеющем» инсульте

Врач Валуйская: инсульт статистически молодеет

18 июля 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

По словам врача, инсульт может произойти в любом возрасте Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России все чаще случается инсульт (плохой приток крови к мозгу, который вызывает гибель клеток) у молодых людей. Об этом сообщила врач-невролог «СМ-Клиника» Валуйская Юлия. «Статистически инсульт молодеет. На это оказывают влияние множество факторов», — рассказала Валуйская « Газете.ру ». Среди причин она называет качество питания, вредные привычки и малоподвижные образ жизни. По ее словам, сосудистая мозговая катастрофа может произойти в любом возрасте. В детском и молодом возрасте основная причина — разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки, а также на фоне расстройств психики. В старшем возрасте инсульт может появиться из-за атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета, сердечных патологий и психологических расстройств. Ранее сообщалось, что для спасения от инфарктов и инсультов нужно есть лимон, потому что он содержит полезные свойства и необходимые витамины. Лимон снижает давление и участвует в синтезе многих гормонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России все чаще случается инсульт (плохой приток крови к мозгу, который вызывает гибель клеток) у молодых людей. Об этом сообщила врач-невролог «СМ-Клиника» Валуйская Юлия. «Статистически инсульт молодеет. На это оказывают влияние множество факторов», — рассказала Валуйская «Газете.ру». Среди причин она называет качество питания, вредные привычки и малоподвижные образ жизни. По ее словам, сосудистая мозговая катастрофа может произойти в любом возрасте. В детском и молодом возрасте основная причина — разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки, а также на фоне расстройств психики. В старшем возрасте инсульт может появиться из-за атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета, сердечных патологий и психологических расстройств. Ранее сообщалось, что для спасения от инфарктов и инсультов нужно есть лимон, потому что он содержит полезные свойства и необходимые витамины. Лимон снижает давление и участвует в синтезе многих гормонов.