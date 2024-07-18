Невролог рассказала о стремительно «молодеющем» инсульте

Врач Валуйская: инсульт статистически молодеет
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По словам врача, инсульт может произойти в любом возрасте Фото:

В России все чаще случается инсульт (плохой приток крови к мозгу, который вызывает гибель клеток) у молодых людей. Об этом сообщила врач-невролог «СМ-Клиника» Валуйская Юлия.

«Статистически инсульт молодеет. На это оказывают влияние множество факторов», — рассказала Валуйская «Газете.ру». Среди причин она называет качество питания, вредные привычки и малоподвижные образ жизни.

По ее словам, сосудистая мозговая катастрофа может произойти в любом возрасте. В детском и молодом возрасте основная причина — разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки, а также на фоне расстройств психики. В старшем возрасте инсульт может появиться из-за атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета, сердечных патологий и психологических расстройств.

Ранее сообщалось, что для спасения от инфарктов и инсультов нужно есть лимон, потому что он содержит полезные свойства и необходимые витамины. Лимон снижает давление и участвует в синтезе многих гормонов.

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В России все чаще случается инсульт (плохой приток крови к мозгу, который вызывает гибель клеток) у молодых людей. Об этом сообщила врач-невролог «СМ-Клиника» Валуйская Юлия. «Статистически инсульт молодеет. На это оказывают влияние множество факторов», — рассказала Валуйская «Газете.ру». Среди причин она называет качество питания, вредные привычки и малоподвижные образ жизни. По ее словам, сосудистая мозговая катастрофа может произойти в любом возрасте. В детском и молодом возрасте основная причина — разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки, а также на фоне расстройств психики. В старшем возрасте инсульт может появиться из-за атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета, сердечных патологий и психологических расстройств. Ранее сообщалось, что для спасения от инфарктов и инсультов нужно есть лимон, потому что он содержит полезные свойства и необходимые витамины. Лимон снижает давление и участвует в синтезе многих гормонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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