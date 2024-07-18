Невролог рассказала о стремительно «молодеющем» инсульте

В России все чаще случается инсульт (плохой приток крови к мозгу, который вызывает гибель клеток) у молодых людей. Об этом сообщила врач-невролог «СМ-Клиника» Валуйская Юлия.
«Статистически инсульт молодеет. На это оказывают влияние множество факторов», — рассказала Валуйская «Газете.ру». Среди причин она называет качество питания, вредные привычки и малоподвижные образ жизни.
По ее словам, сосудистая мозговая катастрофа может произойти в любом возрасте. В детском и молодом возрасте основная причина — разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки, а также на фоне расстройств психики. В старшем возрасте инсульт может появиться из-за атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета, сердечных патологий и психологических расстройств.
Ранее сообщалось, что для спасения от инфарктов и инсультов нужно есть лимон, потому что он содержит полезные свойства и необходимые витамины. Лимон снижает давление и участвует в синтезе многих гормонов.
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В России все чаще случается инсульт (плохой приток крови к мозгу, который вызывает гибель клеток) у молодых людей. Об этом сообщила врач-невролог «СМ-Клиника» Валуйская Юлия. «Статистически инсульт молодеет. На это оказывают влияние множество факторов», — рассказала Валуйская «Газете.ру». Среди причин она называет качество питания, вредные привычки и малоподвижные образ жизни. По ее словам, сосудистая мозговая катастрофа может произойти в любом возрасте. В детском и молодом возрасте основная причина — разрыв сосудистых мальформаций или аневризм, либо разрыв сосуда из-за нарушения структуры и свойств сосудистой стенки, а также на фоне расстройств психики. В старшем возрасте инсульт может появиться из-за атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета, сердечных патологий и психологических расстройств. Ранее сообщалось, что для спасения от инфарктов и инсультов нужно есть лимон, потому что он содержит полезные свойства и необходимые витамины. Лимон снижает давление и участвует в синтезе многих гормонов.