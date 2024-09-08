Почему бекон нельзя есть каждый день

Диетолог Писарева: злоупотребление беконом ведет к атеросклерозу

08 сентября 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

За один прием пищи лучше есть не больше двух слайсов бекона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При ежедневном употреблении бекона может развиться атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания. Об опасности этого продукта сообщила диетолог Ирина Писарева. «Бекон — это свиное мясо с большим количеством жира, поэтому к нему лучше относиться предельно аккуратно, особенно если показатель холестерина находится на погранично высоком уровне», — рассказала Писарева в интервью «Ридусу». По словам диетолога, бекон не рекомендуется употреблять каждый день. За один прием пищи лучше есть не больше двух слайсов, отмечает Писарева. Она напоминает что рацион должен быть разнообразным и обязательно содержать яйца, цельнозерновой хлеб и овощи. Так организм будет получать необходимое количество полезных веществ. Ранее ученые из Brigham and Women’s Hospital сообщили, что еженедельное употребление обработанного красного мяса ускоряет деменцию. Чрезмерное употребление этого продукта повышает риск развития заболевания на 14%, пишет «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При ежедневном употреблении бекона может развиться атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания. Об опасности этого продукта сообщила диетолог Ирина Писарева. «Бекон — это свиное мясо с большим количеством жира, поэтому к нему лучше относиться предельно аккуратно, особенно если показатель холестерина находится на погранично высоком уровне», — рассказала Писарева в интервью «Ридусу». По словам диетолога, бекон не рекомендуется употреблять каждый день. За один прием пищи лучше есть не больше двух слайсов, отмечает Писарева. Она напоминает что рацион должен быть разнообразным и обязательно содержать яйца, цельнозерновой хлеб и овощи. Так организм будет получать необходимое количество полезных веществ. Ранее ученые из Brigham and Women’s Hospital сообщили, что еженедельное употребление обработанного красного мяса ускоряет деменцию. Чрезмерное употребление этого продукта повышает риск развития заболевания на 14%, пишет «Ридус».