Ким Чен Ын заявил о появлении у Северной Кореи крупных субмарин

В ближайшем будущем у Северной Кореи появятся крупные субмарины. Об этом сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын.
«В ближайшее время КНДР будет обладать крупными субмаринами и кораблями», — заявил Ким Чен Ын, его слова передает argumenti.ru. Предполагается, что они будут дислоцироваться на новой базе ВМС.
Лидер КНДР посетил площадку строительства новой базы. ЦТАК сообщает, что Ким Чен Ын отметил необходимость принять меры по размещению средств ПВО и береговой артиллерии для защиты военного порта. Он подчеркнул обязательную реализацию указанных мер для достижения значительного прогресса в осуществлении рывка партийной линии по укреплению Военно-морских сил.
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