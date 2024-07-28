В МЧС подтвердили гибель одного человека после падения самолета в Карачаево-Черксесии

Один человек погиб при падении самолета в Карачаево-Черкесии
В результате падения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии погиб человек. Информацию об этом подтвердили в главном управлении МЧС по республике.
«На борту находились два человека, один из них погиб», — сказано в официальном telegram-канале МЧС. Там добавили, что второй человек доставлен в больницу. В данный момент сотрудники службы ликвидируют последствия происшествия.
Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет. Причины падения самолета не уточнялись.
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