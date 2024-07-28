В МЧС подтвердили гибель одного человека после падения самолета в Карачаево-Черксесии

МЧС: при падении самолета в Карачаево-Черкесии погиб человек
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Один человек погиб при падении самолета в Карачаево-Черкесии
Один человек погиб при падении самолета в Карачаево-Черкесии Фото:

В результате падения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии погиб человек. Информацию об этом подтвердили в главном управлении МЧС по республике.

«На борту находились два человека, один из них погиб», — сказано в официальном telegram-канале МЧС. Там добавили, что второй человек доставлен в больницу. В данный момент сотрудники службы ликвидируют последствия происшествия. 

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет. Причины падения самолета не уточнялись.

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В результате падения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии погиб человек. Информацию об этом подтвердили в главном управлении МЧС по республике. «На борту находились два человека, один из них погиб», — сказано в официальном telegram-канале МЧС. Там добавили, что второй человек доставлен в больницу. В данный момент сотрудники службы ликвидируют последствия происшествия.  Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет. Причины падения самолета не уточнялись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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