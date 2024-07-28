Река после разлива вернулась в русло
новость из сюжетаНа Челябинскую область обрушились затяжные ливни
В селе Архангельском Сосновского района Челябинской области река вернулась после разлива в границы берегов. Об этом сообщили в администрации района.
«Архангельское сегодня на 8:30. Река вернулась в нормальное состояние. Работа на плотине продолжается», — сообщили на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что после обильных ливней ряд рек региона вышли из берегов. В четырех муниципалитетах Челябинской области — в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах — введен режим ЧС.
Вода вернулась в границы берегов
Администрация района продолжает укрепление берегов
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