28 июля 2024

В челябинском селе Архангельском река вернулась в границы берегов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа, отдых. Челябинск, вода, лето, река, природа
Река после разлива вернулась в русло Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В селе Архангельском Сосновского района Челябинской области река вернулась после разлива в границы берегов. Об этом сообщили в администрации района.

«Архангельское сегодня на 8:30. Река вернулась в нормальное состояние. Работа на плотине продолжается», — сообщили на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что после обильных ливней ряд рек региона вышли из берегов. В четырех муниципалитетах Челябинской области — в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах — введен режим ЧС.

Вода вернулась в границы берегов
Вода вернулась в границы берегов
Администрация района продолжает укрепление берегов
Администрация района продолжает укрепление берегов

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В селе Архангельском Сосновского района Челябинской области река вернулась после разлива в границы берегов. Об этом сообщили в администрации района. «Архангельское сегодня на 8:30. Река вернулась в нормальное состояние. Работа на плотине продолжается», — сообщили на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что после обильных ливней ряд рек региона вышли из берегов. В четырех муниципалитетах Челябинской области — в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах — введен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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