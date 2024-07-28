В челябинском селе Архангельском река вернулась в границы берегов. Фото

29 июля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Река после разлива вернулась в русло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В селе Архангельском Сосновского района Челябинской области река вернулась после разлива в границы берегов. Об этом сообщили в администрации района. «Архангельское сегодня на 8:30. Река вернулась в нормальное состояние. Работа на плотине продолжается», — сообщили на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что после обильных ливней ряд рек региона вышли из берегов. В четырех муниципалитетах Челябинской области — в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах — введен режим ЧС. Вода вернулась в границы берегов Администрация Сосновского муниципального района, vk.com Администрация района продолжает укрепление берегов Администрация Сосновского муниципального района, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Архангельском Сосновского района Челябинской области река вернулась после разлива в границы берегов. Об этом сообщили в администрации района. «Архангельское сегодня на 8:30. Река вернулась в нормальное состояние. Работа на плотине продолжается», — сообщили на официальной странице района в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что после обильных ливней ряд рек региона вышли из берегов. В четырех муниципалитетах Челябинской области — в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах — введен режим ЧС.