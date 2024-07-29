Мигранта, преследовавшего челябинку ради знакомства, выдворят из страны

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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
Полицейские оперативно нашли и задержали мигранта Фото:

Мигранта, который преследовал челябинку, желая с ней познакомиться, выдворят из страны. Об этом 29 июля URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Мужчина был задержан. В ходе проверки документов иностранца установлен факт нарушения им правил въезда в РФ. Полицейскими в отношении иностранного гражданина составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ. В настоящее время гражданин из Средней Азии помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области. По решению суда он будет выдворен за пределы РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские занялись поиском мигранта, когда к ним обратилась женщина. Она пояснила, что он преследовал ее. Когда она зашла в подъезд — он проследовал за ней. Там он попытался познакомиться с ней. На отказы мужчина не реагировал. Полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего и жильцов многоквартирных домов. Вскоре молодой человек был найден и задержан. После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального СКР доложить о ходе проверки.

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Мигранта, который преследовал челябинку, желая с ней познакомиться, выдворят из страны. Об этом 29 июля URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мужчина был задержан. В ходе проверки документов иностранца установлен факт нарушения им правил въезда в РФ. Полицейскими в отношении иностранного гражданина составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ. В настоящее время гражданин из Средней Азии помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области. По решению суда он будет выдворен за пределы РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Полицейские занялись поиском мигранта, когда к ним обратилась женщина. Она пояснила, что он преследовал ее. Когда она зашла в подъезд — он проследовал за ней. Там он попытался познакомиться с ней. На отказы мужчина не реагировал. Полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего и жильцов многоквартирных домов. Вскоре молодой человек был найден и задержан. После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального СКР доложить о ходе проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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