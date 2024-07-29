Мигранта, преследовавшего челябинку ради знакомства, выдворят из страны

29 июля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Полицейские оперативно нашли и задержали мигранта Фото: Илья Московец © URA.RU Мигранта, который преследовал челябинку, желая с ней познакомиться, выдворят из страны. Об этом 29 июля URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мужчина был задержан. В ходе проверки документов иностранца установлен факт нарушения им правил въезда в РФ. Полицейскими в отношении иностранного гражданина составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ. В настоящее время гражданин из Средней Азии помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области. По решению суда он будет выдворен за пределы РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Полицейские занялись поиском мигранта, когда к ним обратилась женщина. Она пояснила, что он преследовал ее. Когда она зашла в подъезд — он проследовал за ней. Там он попытался познакомиться с ней. На отказы мужчина не реагировал. Полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего и жильцов многоквартирных домов. Вскоре молодой человек был найден и задержан. После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального СКР доложить о ходе проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигранта, который преследовал челябинку, желая с ней познакомиться, выдворят из страны. Об этом 29 июля URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Мужчина был задержан. В ходе проверки документов иностранца установлен факт нарушения им правил въезда в РФ. Полицейскими в отношении иностранного гражданина составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ. В настоящее время гражданин из Средней Азии помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области. По решению суда он будет выдворен за пределы РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Полицейские занялись поиском мигранта, когда к ним обратилась женщина. Она пояснила, что он преследовал ее. Когда она зашла в подъезд — он проследовал за ней. Там он попытался познакомиться с ней. На отказы мужчина не реагировал. Полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего и жильцов многоквартирных домов. Вскоре молодой человек был найден и задержан. После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального СКР доложить о ходе проверки.