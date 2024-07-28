28 июля 2024

Бастрыкин требует доклад о мигранте, который пытался познакомиться с челябинкой

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Бастрыкин ждет доклад о мигранте, который приставал к девушке (архивное фото)
Бастрыкин ждет доклад о мигранте, который приставал к девушке (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о мигранте, который настойчиво пытался познакомиться с жительницей Челябинска в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях мигранта в отношении жительницы Челябинска. Мужчина преследовал ее на улице, после чего зашел за девушкой в подъезд многоквартирного дома, где настойчиво пытался с ней познакомиться», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

Инцидент с участием уроженца Киргизской республики произошел в Челябинске в июле. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности главы регионального ведомства Константину Правосудову предоставить отчет о проведенной проверке и ее результатах.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о мигранте, который настойчиво пытался познакомиться с жительницей Челябинска в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях мигранта в отношении жительницы Челябинска. Мужчина преследовал ее на улице, после чего зашел за девушкой в подъезд многоквартирного дома, где настойчиво пытался с ней познакомиться», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Инцидент с участием уроженца Киргизской республики произошел в Челябинске в июле. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности главы регионального ведомства Константину Правосудову предоставить отчет о проведенной проверке и ее результатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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