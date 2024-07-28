Бастрыкин требует доклад о мигранте, который пытался познакомиться с челябинкой

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о мигранте, который настойчиво пытался познакомиться с жительницей Челябинска в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях мигранта в отношении жительницы Челябинска. Мужчина преследовал ее на улице, после чего зашел за девушкой в подъезд многоквартирного дома, где настойчиво пытался с ней познакомиться», — сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.
Инцидент с участием уроженца Киргизской республики произошел в Челябинске в июле. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Челябинской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил временно исполняющему обязанности главы регионального ведомства Константину Правосудову предоставить отчет о проведенной проверке и ее результатах.
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