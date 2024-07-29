В Кусинском районе Челябинской области водитель автомобиля, который был взят на буксир, погиб в ДТП. Об этом 29 июля URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ региона.
«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 при буксировании на гибкой сцепке автомобиля Renault Symbol при выезде со второстепенной не предоставила преимущество автомобилю „Газель“, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение автомобилей „Газель“ и Renault. Водитель Renault от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.
Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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