Челябинец, находившийся в буксируемом автомобиле, погиб в ДТП. Видео

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
В ДТП скончался водитель буксируемого автомобиля Фото:

В Кусинском районе Челябинской области водитель автомобиля, который был взят на буксир, погиб в ДТП. Об этом 29 июля URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 при буксировании на гибкой сцепке автомобиля Renault Symbol при выезде со второстепенной не предоставила преимущество автомобилю „Газель“, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение автомобилей „Газель“ и Renault. Водитель Renault от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона.

Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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В Кусинском районе Челябинской области водитель автомобиля, который был взят на буксир, погиб в ДТП. Об этом 29 июля URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ региона. «Водитель автомобиля ВАЗ-21099 при буксировании на гибкой сцепке автомобиля Renault Symbol при выезде со второстепенной не предоставила преимущество автомобилю „Газель“, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение автомобилей „Газель“ и Renault. Водитель Renault от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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