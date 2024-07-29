Власти готовят масштабное перекрытие центра Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие запланировано на 11 августа
Мероприятие запланировано на 11 августа Фото:

В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» перекроют центральные улицы. В забеге, который пройдет 11 августа, примут участие более пяти тысяч спортсменов. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, улицы начнут перекрывать с 10 августа.

"Мы призываем водителей заранее планировать свои маршруты и избегать указанных участков", — предупредил оргкомитет. Помимо основных дистанций для взрослых участников, в программе предусмотрены забеги для детей. Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на официальном сайте организаторов.

Ограничения коснутся следующих улиц:

— Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи (с 06:00 10 августа до 21:00 11 августа);

— Проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина;

— Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;

— Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;

— Царская, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева; по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина (11 августа с 06:00 до 09:00);

— Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;

— 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

— Проспект Ленина, от улицы Вайнера, до улицы Пушкина;

— Четная сторона проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;

— Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;

— Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;

— Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;

— Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;

— Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;

 — Четная сторона Металлургов, от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург (11 августа с 06:00 до 13:00).

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В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» перекроют центральные улицы. В забеге, который пройдет 11 августа, примут участие более пяти тысяч спортсменов. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, улицы начнут перекрывать с 10 августа. "Мы призываем водителей заранее планировать свои маршруты и избегать указанных участков", — предупредил оргкомитет. Помимо основных дистанций для взрослых участников, в программе предусмотрены забеги для детей. Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на официальном сайте организаторов. Ограничения коснутся следующих улиц: — Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи (с 06:00 10 августа до 21:00 11 августа); — Проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина; — Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко; — Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской; — Царская, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева; по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина (11 августа с 06:00 до 09:00); — Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; — 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина; — Проспект Ленина, от улицы Вайнера, до улицы Пушкина; — Четная сторона проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера; — Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова; — Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля; — Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова; — Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина; — Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;  — Четная сторона Металлургов, от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург (11 августа с 06:00 до 13:00).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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