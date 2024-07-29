Власти готовят масштабное перекрытие центра Екатеринбурга

В Екатеринбурге из-за марафона «Европа-Азия» перекроют центральные улицы. В забеге, который пройдет 11 августа, примут участие более пяти тысяч спортсменов. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, улицы начнут перекрывать с 10 августа.
"Мы призываем водителей заранее планировать свои маршруты и избегать указанных участков", — предупредил оргкомитет. Помимо основных дистанций для взрослых участников, в программе предусмотрены забеги для детей. Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на официальном сайте организаторов.
Ограничения коснутся следующих улиц:
— Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи (с 06:00 10 августа до 21:00 11 августа);
— Проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина;
— Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;
— Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;
— Царская, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева; по улице Толмачева, от улицы Царской до проспекта Ленина (11 августа с 06:00 до 09:00);
— Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
— 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
— Проспект Ленина, от улицы Вайнера, до улицы Пушкина;
— Четная сторона проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;
— Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;
— Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
— Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
— Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
— Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;
— Четная сторона Металлургов, от улицы Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург (11 августа с 06:00 до 13:00).
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