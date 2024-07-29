Житель ХМАО расчленил тело убитого друга и выбросил его в мусорку

Житель ХМАО отправится в колонию строго режима за убийство друга, тело которого обвиняемый расчленил и выбросил в мусорку около дома. Об этом сообщил следственный комитет по ХМАО в своем telegram-канале.
«В новогоднюю ночь подсудимый, находясь в состоянии опьянения по месту проживания — в многоквартирном доме по улице Строителей г.Ханты-Мансийска, в ходе ссоры со своим приятелем избил потерпевшего табуретом по голове и телу, а после этого задушил его. С целью сокрытия факта убийства подсудимый расчленил тело и вынес его в мусорные контейнеры около своего дома», — говорится в сообщении.
Суд приговорил югорчанина к 13 годам колонии строго режима. Также он выплатит сестре убитого моральную компенсацию в два миллиона рублей.
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