29 июля 2024

Житель ХМАО расчленил тело убитого друга и выбросил его в мусорку

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Жителя ХМАО отправили в колонию строго режима за жесткое убийство
Жителя ХМАО отправили в колонию строго режима за жесткое убийство Фото:

Житель ХМАО отправится в колонию строго режима за убийство друга, тело которого обвиняемый расчленил и выбросил в мусорку около дома. Об этом сообщил следственный комитет по ХМАО в своем telegram-канале.

«В новогоднюю ночь подсудимый, находясь в состоянии опьянения по месту проживания — в многоквартирном доме по улице Строителей г.Ханты-Мансийска, в ходе ссоры со своим приятелем избил потерпевшего табуретом по голове и телу, а после этого задушил его. С целью сокрытия факта убийства подсудимый расчленил тело и вынес его в мусорные контейнеры около своего дома», — говорится в сообщении.

Суд приговорил югорчанина к 13 годам колонии строго режима. Также он выплатит сестре убитого моральную компенсацию в два миллиона рублей.

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Житель ХМАО отправится в колонию строго режима за убийство друга, тело которого обвиняемый расчленил и выбросил в мусорку около дома. Об этом сообщил следственный комитет по ХМАО в своем telegram-канале. «В новогоднюю ночь подсудимый, находясь в состоянии опьянения по месту проживания — в многоквартирном доме по улице Строителей г.Ханты-Мансийска, в ходе ссоры со своим приятелем избил потерпевшего табуретом по голове и телу, а после этого задушил его. С целью сокрытия факта убийства подсудимый расчленил тело и вынес его в мусорные контейнеры около своего дома», — говорится в сообщении. Суд приговорил югорчанина к 13 годам колонии строго режима. Также он выплатит сестре убитого моральную компенсацию в два миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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