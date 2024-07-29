В Перми ростовщик, обманувший десятки людей, избежал наказания

Суд в Перми прекратил уголовное дело против Бориса Полуэктова, которого обвиняли в незаконном предпринимательстве. Он несколько лет выдавал пермякам займы под огромные проценты, которые доходили до 144% годовых. Бизнес его зарегистрирован не был, но избежать наказания предприниматель смог благодаря истечению срока давности.
«С 2017 по 2022 год Полуэктов осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, предоставляя людям процентные займы под залог имущества. Его обвинили по статье „Незаконное предпринимательство, организованное группой лиц. Потерпевшими признаны 48 человек, общая сумма ущерба составила 56 млн рублей. Суд прекратил дело, потому что истек срок давности“, — сообщает 59.ru.
Решение суда в законную силу еще не вступило. Потерпевшие могут обжаловать его.
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