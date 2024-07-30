Парфенчиков заявил об отсутствии угрозы нового затопления в Карелии. Видео

Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала снизился на 4 метра
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Угрозы нового затопления в Карелии нет, заявил Артур Парфенчиков
Угрозы нового затопления в Карелии нет, заявил Артур Парфенчиков Фото:

Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Карелии опустился более чем на четыре метра. Сейчас он достиг отметки в 72,39 метра по Балтийской системе высот.

«По данным на восемь утра он [уровень воды] снизился более чем на 4 метра и составил 72,39 м в Балтийской системе высот. Угрозы затопления нет. Тем не менее, наши службы находятся в режиме повышенной готовности и работают на месте аварии», — написал в своем telegram-канале глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

По его словам, в рамках операции по ликвидации последствий аварии продолжаются поиски пропавших людей. Спасательные команды осматривают прибрежную зону и водные пространства канала с использованием лодок и дронов.

В результате размыва дамбы были госпитализированы несколько человек, в том числе ребенок. На данный момент большинство пострадавших выписаны из Сегежской центральной районной больницы, и пункт временного размещения в Надвоицах закрыт. Волонтеры присоединились к работам по очистке территории поселка Шавань от мусора, а также помогают местным жителям расчищать дороги и дворы, заключил Парфенчиков.

Утром 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. В результате этого затопило ближайшие населенные пункты и садоводческое товарищество «Балтийский».

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Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Карелии опустился более чем на четыре метра. Сейчас он достиг отметки в 72,39 метра по Балтийской системе высот. «По данным на восемь утра он [уровень воды] снизился более чем на 4 метра и составил 72,39 м в Балтийской системе высот. Угрозы затопления нет. Тем не менее, наши службы находятся в режиме повышенной готовности и работают на месте аварии», — написал в своем telegram-канале глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. По его словам, в рамках операции по ликвидации последствий аварии продолжаются поиски пропавших людей. Спасательные команды осматривают прибрежную зону и водные пространства канала с использованием лодок и дронов. В результате размыва дамбы были госпитализированы несколько человек, в том числе ребенок. На данный момент большинство пострадавших выписаны из Сегежской центральной районной больницы, и пункт временного размещения в Надвоицах закрыт. Волонтеры присоединились к работам по очистке территории поселка Шавань от мусора, а также помогают местным жителям расчищать дороги и дворы, заключил Парфенчиков. Утром 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. В результате этого затопило ближайшие населенные пункты и садоводческое товарищество «Балтийский».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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