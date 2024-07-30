Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Карелии опустился более чем на четыре метра. Сейчас он достиг отметки в 72,39 метра по Балтийской системе высот.
«По данным на восемь утра он [уровень воды] снизился более чем на 4 метра и составил 72,39 м в Балтийской системе высот. Угрозы затопления нет. Тем не менее, наши службы находятся в режиме повышенной готовности и работают на месте аварии», — написал в своем telegram-канале глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
По его словам, в рамках операции по ликвидации последствий аварии продолжаются поиски пропавших людей. Спасательные команды осматривают прибрежную зону и водные пространства канала с использованием лодок и дронов.
В результате размыва дамбы были госпитализированы несколько человек, в том числе ребенок. На данный момент большинство пострадавших выписаны из Сегежской центральной районной больницы, и пункт временного размещения в Надвоицах закрыт. Волонтеры присоединились к работам по очистке территории поселка Шавань от мусора, а также помогают местным жителям расчищать дороги и дворы, заключил Парфенчиков.
Утром 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзом ББК размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. В результате этого затопило ближайшие населенные пункты и садоводческое товарищество «Балтийский».
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