В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. В результате разрушения перемычки без вести пропали шесть человек. Сейчас в Сегежском округе введен режим ЧС. Подробнее о прорыве дамбы в Карелии и пострадавших — в материале URA.RU.
Что произошло
Рано утром 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. Она была установлена на время реконструкции. Вода направилась в сторону жилых домов.
В результате этого затопило ближайшие населенные пункты и садоводческое товарищество «Балтийский». Вода разрушила 13 домов.
На месте происшествия работают 19 единиц техники и 76 спасателей. Задействован вертолет Ми-8.
Пострадавшие и пропавшие
В результате прорыва дамбы пострадали девять человек, без вести пропали шестеро. Во время поисково-спасательных работ удалось найти 14-летнего подростка и 74-летнего мужчину с легкими травмами — ушибами и ссадинами. Информации об остальных четырех пропавших нет, их судьба пока что неизвестна.
Медицинская помощь
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Также в Сегежский район минздрав Карелии направил врачей-эпидемиологов, психологов и инфекционистов. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков заявил, что врачи оснащены дополнительными лекарствами.
Сейчас на месте работают три бригады скорой помощи. Наготове вертолет санитарной авиации.
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