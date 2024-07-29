В Карелии размыло дамбу, а дома затопило водой: что случилось. Карта

В Карелии размыло временную перемычку на Беломорско-Балтийском канале
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В Карелии прорвало дамбу, в результате чего без вести пропало несколько человек
В Карелии прорвало дамбу, в результате чего без вести пропало несколько человек Фото:

В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. В результате разрушения перемычки без вести пропали шесть человек. Сейчас в Сегежском округе введен режим ЧС. Подробнее о прорыве дамбы в Карелии и пострадавших — в материале URA.RU.

Что произошло

Рано утром 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. Она была установлена на время реконструкции. Вода направилась в сторону жилых домов.

В результате этого затопило ближайшие населенные пункты и садоводческое товарищество «Балтийский». Вода разрушила 13 домов.

На месте происшествия работают 19 единиц техники и 76 спасателей. Задействован вертолет Ми-8.

Место размытия перемычки между шлюзами
Место размытия перемычки между шлюзами
Фото:

Пострадавшие и пропавшие

В результате прорыва дамбы пострадали девять человек, без вести пропали шестеро. Во время поисково-спасательных работ удалось найти 14-летнего подростка и 74-летнего мужчину с легкими травмами — ушибами и ссадинами. Информации об остальных четырех пропавших нет, их судьба пока что неизвестна.

Медицинская помощь

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Также в Сегежский район минздрав Карелии направил врачей-эпидемиологов, психологов и инфекционистов. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков заявил, что врачи оснащены дополнительными лекарствами.

Сейчас на месте работают три бригады скорой помощи. Наготове вертолет санитарной авиации.

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В Карелии между шлюзами Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. В результате разрушения перемычки без вести пропали шесть человек. Сейчас в Сегежском округе введен режим ЧС. Подробнее о прорыве дамбы в Карелии и пострадавших — в материале URA.RU. Что произошло Рано утром 29 июля в Карелии между 10-м и 11-м шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. Она была установлена на время реконструкции. Вода направилась в сторону жилых домов. В результате этого затопило ближайшие населенные пункты и садоводческое товарищество «Балтийский». Вода разрушила 13 домов. На месте происшествия работают 19 единиц техники и 76 спасателей. Задействован вертолет Ми-8. Пострадавшие и пропавшие В результате прорыва дамбы пострадали девять человек, без вести пропали шестеро. Во время поисково-спасательных работ удалось найти 14-летнего подростка и 74-летнего мужчину с легкими травмами — ушибами и ссадинами. Информации об остальных четырех пропавших нет, их судьба пока что неизвестна. Медицинская помощь Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Также в Сегежский район минздрав Карелии направил врачей-эпидемиологов, психологов и инфекционистов. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков заявил, что врачи оснащены дополнительными лекарствами. Сейчас на месте работают три бригады скорой помощи. Наготове вертолет санитарной авиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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