Суд наказал за бездействие арбитражных управляющих, которые банкротили буровое предприятие в ХМАО

Суд взыскал больше шести миллионов рублей с арбитражных управляющих, которые банкротили «Управление буровых работ-1» (УБР-1) из Нижневартовска (ХМАО). По данным документов суда, которые есть в распоряжении URA.RU, они не заметили незаконные списания средств фирмы, которые происходили в период банкротства, и не пытались их оспорить.
«В арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего ООО „УБР-1“ о взыскании с убытков, мотивированное ненадлежащей работой, непринятием мер к оспариванию сделок должника. Взыскать солидарно с Андрея Фонарева, Елены Тимофеевой и Василия Подкорытова в пользу ООО „Управление Буровых Работ-1“ убытки в размере 6 469 805 руб. 54 коп», — указано в документах суда.
С начала процедуры банкротства в «УБР-1» сменилось три арбитражных управляющих: Фонарев, Тимофеева, Подкорытов. Последний управляющий Александра Сергеева обратилась в суд с требование признать незаконными списания со счетов бурового предприятия на сумму в шесть миллионов рублей. Сделки были совершены в период подозрительности, предшествующий процессу банкротства компании, поэтому, по закону, могли быть оспорены. Один из арбитражных управляющих ранее подавал иск о признании сделок недействительными, но пропустил срок исковой давности: суд постановил выплатить только 10 тысяч рублей исполнительского сбора. Это определение суда не обжаловалось.
Вынося решение по данному делу, суд отметил, что ответчики могли обнаружить и оспорить подозрительные сделки раньше — в течение трех месяцев. Убытки предприятия, по мнению суда, стали следствием бездействия конкурсных управляющих.
Ранее URA.RU писало, что банкротная нефтяная компания из ХМАО отсудила у партнеров скважины на пять миллиардов рублей. Суд признал недействительными сделки, заключенные в период банкротства.
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