На территории НПО автоматики — дочернего предприятия «Роскосмоса» — в Екатеринбурге произошел пожар в цехе с химической продукцией. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области
«Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала. На месте происшествия задействовано 13 единиц специализированной техники, которые занимаются ликвидацией огня. Спасатели продолжают работу по тушению пожара и предотвращению его распространения», — отметили в ведомстве.
На место ЧП, кроме огнеборцев, также оперативно выехали сотрудники ОП №8 городского УМВД. Они оказывают помощь в беспрепятственном проезде спецтранспорта. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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