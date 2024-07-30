В МЧС раскрыли подробности о пожаре на секретном заводе в Екатеринбурге. Фото

МЧС: в Екатеринбурге на заводе «Роскосмоса» вспыхнул цех с химической продукцией
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Горит цех с химической продукцией
Горит цех с химической продукцией Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»

На территории НПО автоматики — дочернего предприятия «Роскосмоса» — в Екатеринбурге произошел пожар в цехе с химической продукцией. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области

«Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала. На месте происшествия задействовано 13 единиц специализированной техники, которые занимаются ликвидацией огня. Спасатели продолжают работу по тушению пожара и предотвращению его распространения», — отметили в ведомстве.

На место ЧП, кроме огнеборцев, также оперативно выехали сотрудники ОП №8 городского УМВД. Они оказывают помощь в беспрепятственном проезде спецтранспорта. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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На территории НПО автоматики — дочернего предприятия «Роскосмоса» — в Екатеринбурге произошел пожар в цехе с химической продукцией. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области «Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала. На месте происшествия задействовано 13 единиц специализированной техники, которые занимаются ликвидацией огня. Спасатели продолжают работу по тушению пожара и предотвращению его распространения», — отметили в ведомстве. На место ЧП, кроме огнеборцев, также оперативно выехали сотрудники ОП №8 городского УМВД. Они оказывают помощь в беспрепятственном проезде спецтранспорта. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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