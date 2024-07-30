Что известно о секретном заводе Роскосмоса, который полыхает в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полыхает НПО автоматики, чьи разработки известны всему миру

30 июля 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Огонь охватил кровлю знаменитого завода Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге полыхает НПО автоматики — предприятие из структуры «Роскосмоса», которое производит аппаратуру и системы управления для ракетно-космической отрасли России, и чьи работы известны во всем мире. URA.RU собрало основную информацию о секретном заводе, который пытаются отстоять от огня десятки пожарных. «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (НПО автоматики) — крупнейшее российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, а также других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию «Роскосмос» и является дочерним предприятием АО «РКЦ „Прогресс“». Завод ведет свою историю с 1941 года, когда в Свердловске (бывшее название Екатеринбурга) на базе эвакуированного Киевского радиозавода был создан Союзный завод № 626, на котором во время войны изготавливались танковые переговорные устройства. Разработки Изделия уральского завода применяются не только в космосе, но и на море, металлургических заводах, электростанциях, в нефтегазовом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте. Приборы и системы управления НПО автоматики пользуются спросом как в России, так и за рубежом. Например, системы дистанционного управления энергоресурсами приобрела Киргизия, системы защиты для городского метро стоят в Пекине (Китай), микропроцессорные приборы управления гидрогенераторами для электростанций — в Италии и Колумбии. Сотрудники с гордостью отмечают, что каждая разработка завода адаптируется под конкретные требования заказчика. Ракеты Однако самыми интересными и перспективными называют продукты, создаваемые для Федерального космического агентства России. Это системы управления ракет-носителей, орбитальных блоков и спускаемых аппаратов, системы управления для баллистических ракет морского базирования. Эксклюзивная работа завода — система управления электроподвижным составом для Московской монорельсовой дороги. Состав ведет автомат, который обеспечивает прибытие поезда на станцию по графику с точностью до двух секунд и точностью остановки до двух сантиметров. Система даже может вести состав в режиме автопилота. Награды Завод имеет две золотых и одну бронзовую медали, которые завоеваны на Брюссельской международной выставке инноваций и новых технологий. Изделия НПО автоматики имеют сертификаты качества, дипломы победителей всероссийских и международных конкурсов и выставок. Практически все разработки НПО автоматики в области ракетно-космической техники отмечены Ленинскими и Государственными премиями. В советские времена предприятие за заслуги в области ракетного приборостроения было удостоено ордена Трудового Красного Знамени и ордена Октябрьской революции. Директор Руководит НПО автоматики Михаил Изюмов. Он был назначен на пост гендиректора в 2022 году, сменив своего предшественника — Андрея Мисюру. Изюмов переехал в Екатеринбург из Самары, где был начальником отдела. Является кандидатом технических наук, неоднократно был техническим руководителем при запуске ракет на космодромах Плесецк, Байконур и Восточный. Пожар Пожар на заводе Росавиации вспыхнул вечером 30 июля. Как сообщает свердловское МЧС, огнем охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля одного из цехов. На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию чрезвычайного происшествия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полыхает НПО автоматики — предприятие из структуры «Роскосмоса», которое производит аппаратуру и системы управления для ракетно-космической отрасли России, и чьи работы известны во всем мире. URA.RU собрало основную информацию о секретном заводе, который пытаются отстоять от огня десятки пожарных. «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» (НПО автоматики) — крупнейшее российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, а также других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию «Роскосмос» и является дочерним предприятием АО «РКЦ „Прогресс“». Завод ведет свою историю с 1941 года, когда в Свердловске (бывшее название Екатеринбурга) на базе эвакуированного Киевского радиозавода был создан Союзный завод № 626, на котором во время войны изготавливались танковые переговорные устройства. Изделия уральского завода применяются не только в космосе, но и на море, металлургических заводах, электростанциях, в нефтегазовом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте. Приборы и системы управления НПО автоматики пользуются спросом как в России, так и за рубежом. Например, системы дистанционного управления энергоресурсами приобрела Киргизия, системы защиты для городского метро стоят в Пекине (Китай), микропроцессорные приборы управления гидрогенераторами для электростанций — в Италии и Колумбии. Сотрудники с гордостью отмечают, что каждая разработка завода адаптируется под конкретные требования заказчика. Однако самыми интересными и перспективными называют продукты, создаваемые для Федерального космического агентства России. Это системы управления ракет-носителей, орбитальных блоков и спускаемых аппаратов, системы управления для баллистических ракет морского базирования. Эксклюзивная работа завода — система управления электроподвижным составом для Московской монорельсовой дороги. Состав ведет автомат, который обеспечивает прибытие поезда на станцию по графику с точностью до двух секунд и точностью остановки до двух сантиметров. Система даже может вести состав в режиме автопилота. Завод имеет две золотых и одну бронзовую медали, которые завоеваны на Брюссельской международной выставке инноваций и новых технологий. Изделия НПО автоматики имеют сертификаты качества, дипломы победителей всероссийских и международных конкурсов и выставок. Практически все разработки НПО автоматики в области ракетно-космической техники отмечены Ленинскими и Государственными премиями. В советские времена предприятие за заслуги в области ракетного приборостроения было удостоено ордена Трудового Красного Знамени и ордена Октябрьской революции. Руководит НПО автоматики Михаил Изюмов. Он был назначен на пост гендиректора в 2022 году, сменив своего предшественника — Андрея Мисюру. Изюмов переехал в Екатеринбург из Самары, где был начальником отдела. Является кандидатом технических наук, неоднократно был техническим руководителем при запуске ракет на космодромах Плесецк, Байконур и Восточный. Пожар на заводе Росавиации вспыхнул вечером 30 июля. Как сообщает свердловское МЧС, огнем охвачено 800 квадратных метров здания с химической продукцией. На 500 квадратных метрах обрушилась кровля одного из цехов. На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет. URA.RU ведет онлайн-трансляцию чрезвычайного происшествия.