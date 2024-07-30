Гендиректор НПО автоматики в Екатеринбурге отреагировал на мощный пожар

В механическом цехе НПО автоматики произошел пожар, который начался с кровли и распространился на площади 800 квадратных метров, в результате чего обрушились стены и кровля. Всех сотрудников цеха эвакуировали, и огонь уже перекинулся на соседний цех. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского предприятия.
«Все службы НПО автоматики совместно с пожарными работают на тушении. Ситуация находится под контролем. Угрозы отравления для жителей города нет. Специалисты и пожарные службы активно работают над ликвидацией возгорания, чтобы минимизировать его последствия и предотвратить дальнейшее распространение огня», — заявил генеральный директор АО «НПО автоматики» Михаил Изюмов.
В Екатеринбурге на территории НПО автоматики — дочернего предприятия «Роскосмоса» — произошел пожар в цехе с химической продукцией. Завод специализируется на разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности. На месте происшествия работают службы быстрого реагирования. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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