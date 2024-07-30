К полыхающему НПО автоматики в Екатеринбурге приехал министр

Свердловский министр Кудрявцев выехал на место возгорания цеха НПО автоматики
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На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники
На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев находится на месте тушения возгорания цеха НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова и взял ситуацию под личный контроль. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«В настоящее время по информации МЧС, загорелась крыша цеха с механической продукцией. Площадь пожара — 500 квадратных метров. По состоянию на 19:54 на месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники. Дополнительные ресурсы будут привлечены при необходимости. Пожару присвоен 3 ранг. Информации о пострадавших не поступало. По информации руководства АО „НПО автоматики“, сотрудники цеха эвакуированы. Все службы предприятия совместно с пожарными работают на ликвидации возгорания», — говорится в telegram-канале ДИПа «Свердловский пул».

В Екатеринбурге на территории НПО автоматики — дочернего предприятия «Роскосмоса» — произошел пожар в цехе с химической продукцией. На месте происшествия работают службы быстрого реагирования. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев находится на месте тушения возгорания цеха НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова и взял ситуацию под личный контроль. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «В настоящее время по информации МЧС, загорелась крыша цеха с механической продукцией. Площадь пожара — 500 квадратных метров. По состоянию на 19:54 на месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники. Дополнительные ресурсы будут привлечены при необходимости. Пожару присвоен 3 ранг. Информации о пострадавших не поступало. По информации руководства АО „НПО автоматики“, сотрудники цеха эвакуированы. Все службы предприятия совместно с пожарными работают на ликвидации возгорания», — говорится в telegram-канале ДИПа «Свердловский пул». В Екатеринбурге на территории НПО автоматики — дочернего предприятия «Роскосмоса» — произошел пожар в цехе с химической продукцией. На месте происшествия работают службы быстрого реагирования. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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