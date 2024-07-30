К полыхающему НПО автоматики в Екатеринбурге приехал министр

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев находится на месте тушения возгорания цеха НПО автоматики имени академика Н. А. Семихатова и взял ситуацию под личный контроль. Об этом сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«В настоящее время по информации МЧС, загорелась крыша цеха с механической продукцией. Площадь пожара — 500 квадратных метров. По состоянию на 19:54 на месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники. Дополнительные ресурсы будут привлечены при необходимости. Пожару присвоен 3 ранг. Информации о пострадавших не поступало. По информации руководства АО „НПО автоматики“, сотрудники цеха эвакуированы. Все службы предприятия совместно с пожарными работают на ликвидации возгорания», — говорится в telegram-канале ДИПа «Свердловский пул».
В Екатеринбурге на территории НПО автоматики — дочернего предприятия «Роскосмоса» — произошел пожар в цехе с химической продукцией. На месте происшествия работают службы быстрого реагирования. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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