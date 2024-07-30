Пожар на НПО автоматики в Екатеринбурге локализован

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Возгорание произошло в механическом цеху в Екатеринбурге
Возгорание произошло в механическом цеху в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»

МЧС локализовало возгорание на НПО автоматики (входит в госкорпорацию Роскосмос) в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Пожар локализован на площади 800 м. кв.», — говорится в коротком заявлении. По некоторым данным, с территории эвакуировали 22 человека, информации о пострадавших нет. URA.RU следит за ЧП в режиме онлайн.

Согласно данным от руководства предприятия, возгорание произошло в механическом цеху. На площади 500 квадратных метров обрушилась кровля.

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МЧС локализовало возгорание на НПО автоматики (входит в госкорпорацию Роскосмос) в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. «Пожар локализован на площади 800 м. кв.», — говорится в коротком заявлении. По некоторым данным, с территории эвакуировали 22 человека, информации о пострадавших нет. URA.RU следит за ЧП в режиме онлайн. Согласно данным от руководства предприятия, возгорание произошло в механическом цеху. На площади 500 квадратных метров обрушилась кровля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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