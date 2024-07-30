Пожар на НПО автоматики в Екатеринбурге локализован

Возгорание произошло в механическом цеху в Екатеринбурге
новость из сюжетаВ Екатеринбурге горит завод «Роскосмоса»
МЧС локализовало возгорание на НПО автоматики (входит в госкорпорацию Роскосмос) в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
«Пожар локализован на площади 800 м. кв.», — говорится в коротком заявлении. По некоторым данным, с территории эвакуировали 22 человека, информации о пострадавших нет. URA.RU следит за ЧП в режиме онлайн.
Согласно данным от руководства предприятия, возгорание произошло в механическом цеху. На площади 500 квадратных метров обрушилась кровля.
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