30 июля 2024

В Пермском крае ливни будут сопровождаться грозами, градом и штормовым ветром

© Служба новостей «URA.RU»
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Погоду в Прикамье будет определять западный циклон
Погоду в Прикамье будет определять западный циклон Фото:

В Пермском крае в среду, 31 июля, ожидаются сильные дожди, грозы, град и значительное усиление ветра. Об этом предупредила пресс-служба МЧС России по региону.

«Днем 31 июля местами в Прикамье прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 20 м/с», — написано в telegram-канале ведомства.

Непогода несколькими днями ранее накрыла регион. По прогнозу метеорологов, ближайшие дни будут дождливыми и умеренно теплыми.

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В Пермском крае в среду, 31 июля, ожидаются сильные дожди, грозы, град и значительное усиление ветра. Об этом предупредила пресс-служба МЧС России по региону. «Днем 31 июля местами в Прикамье прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 20 м/с», — написано в telegram-канале ведомства. Непогода несколькими днями ранее накрыла регион. По прогнозу метеорологов, ближайшие дни будут дождливыми и умеренно теплыми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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