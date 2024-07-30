В Пермском крае ливни будут сопровождаться грозами, градом и штормовым ветром

Погоду в Прикамье будет определять западный циклон
В Пермском крае в среду, 31 июля, ожидаются сильные дожди, грозы, град и значительное усиление ветра. Об этом предупредила пресс-служба МЧС России по региону.
«Днем 31 июля местами в Прикамье прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 20 м/с», — написано в telegram-канале ведомства.
Непогода несколькими днями ранее накрыла регион. По прогнозу метеорологов, ближайшие дни будут дождливыми и умеренно теплыми.
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