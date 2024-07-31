Тюменские хоккеисты будут проводить свои домашние матчи в Кургане

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Молодежная хоккейная команда Тюмени будет временно играть домашние матчи в Кургане
Молодежная хоккейная команда Тюмени будет временно играть домашние матчи в Кургане Фото:

Команда «Тюменский легион», выступающая Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), в предстоящем сезоне будут проводить домашние матчи в Кургане из-за закрытия своей арены на капремонт. Об этом сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

«В предстоящем сезоне 2024/2025 выступающая в МХЛ тюменская молодежная команда „Тюменский легион“ свои домашние матчи будет проводить в Ледовом дворце спорта им. Н.В. Парышева в Кургане. Связано это с тем, что домашняя арена клуба в Тюмени закрылась на капитальный ремонт», — сообщили в пресс-службе клуба. Посещать матчи МХЛ с участием тюменской команды болельщики смогут бесплатно. 

Ранее URA.RU писало, что первый матч нового сезона чемпионата ВХЛ хоккейный клуб «Зауралье» сыграет против тульского клуба «АКМ». Матч пройдет 5 сентября на выезде.

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Команда «Тюменский легион», выступающая Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), в предстоящем сезоне будут проводить домашние матчи в Кургане из-за закрытия своей арены на капремонт. Об этом сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье». «В предстоящем сезоне 2024/2025 выступающая в МХЛ тюменская молодежная команда „Тюменский легион“ свои домашние матчи будет проводить в Ледовом дворце спорта им. Н.В. Парышева в Кургане. Связано это с тем, что домашняя арена клуба в Тюмени закрылась на капитальный ремонт», — сообщили в пресс-службе клуба. Посещать матчи МХЛ с участием тюменской команды болельщики смогут бесплатно.  Ранее URA.RU писало, что первый матч нового сезона чемпионата ВХЛ хоккейный клуб «Зауралье» сыграет против тульского клуба «АКМ». Матч пройдет 5 сентября на выезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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