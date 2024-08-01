Барбашин отметил, что через спорт воспитываются патриотические чувства у молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Майор спецназа, обладатель двух орденов Мужества Артем Барбашин призвал жителей Челябинска к здоровому образу жизни. Сделал он это во время посещения центра самбо имени Александра Брюханова, передает корреспондент URA.RU. В школе Барбашин встретился с руководителем школы, президентом областной федерации боевого самбо и рукопашного боя Сергеем Калининым.

«Спорт, как здоровый образ жизни нужно продвигать в обществе, особенно среди молодежи. И занятие самбо один из способов. Надо сделать самбо доступным каждому челябинцу, вне зависимости от места проживания. Я призываю горожан заниматься самбо, что позволит поддерживать здоровый образ жизни», — сообщил URA.RU Барбашин.

В центре имени Брюханова занимается более 120 человек. Несколько тренеров федерации самбо, как и Барбашин, участвовали в СВО. Один из них и сейчас находится на фронте. Калинин признался Барбашину, что центру в последнее время было нелегко.

«Ученики занимаются в арендованных помещениях. Недавно вновь пришлось съехать и быстро подбирать новое место, перебрались на северо-запад. Деятельность центра направлена на популяризацию таких видов единоборств как самбо, боевое самбо, самбо-профи, миксфайт, грепплинг. В рядах учеников центра всегда рады видеть как обычных челябинцев, так и спортсменов. При этом возраст учеников не имеет значения», — сообщил Калинин.

Барбашин пообещал помочь центру. Он отметил, что спорт — часть нашего русского мира. Через спорт проявляется любовь к Родине и воспитываются патриотические чувства у молодежи. Сам майор также решил посещать занятия самбо. Барбашин занимается с самого детства. Начинал с занятий футболом. Поступив в училище, занимался рукопашным боем. В 2013 году получил первый разряд на чемпионате Южного военного округа по армейскому рукопашному бою. Потом была военная служба и занятия армейским четырехборьем. Майор также рассказал, как вместе с волонтерами начал закрашивать «тайные знаки», которые оставляют распространители наркотиков на фасадах домов.

«Ученики центра скорее всего также захотят поучаствовать в борьбе с незаконной рекламой наркошопов. И это тоже борьба за здоровый образ жизни», — подчеркнул Барбашин.

Барбашин пообещал помочь центру. Он отметил, что спорт — часть нашего русского мира, через спорт проявляется любовь к Родине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Барбашин пообещал помочь центру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Барбашин занимается с самого детства. Начинал с занятий футболом. Поступив в училище, занимался рукопашным боем, а в 2013 году получил первый разряд на чемпионате Южного военного округа по армейскому рукопашному бою Фото: Вадим Ахметов © URA.RU