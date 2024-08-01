В Нижнем Тагиле нашли хозяйку и собаку, потерявшихся во время обрушения дома. Фото

01 августа 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Песик был испуган, но его спасли добрые люди и помогли найти хозяйку (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Во время обрушения дома в Нижнем Тагиле потерялась собака. Ее нашла одна из местных жительниц и сумела через соцсети разыскать хозяйку и вернуть йоркширского терьера обратно. Подробности истории URA.RU рассказала Юлия Паршакова. «Я была на работе, вышла на крыльцо и заметила грязную, перепуганную собачку. Я еще подумала: не из обрушившегося ли дома она сбежала? Ее всю трясло, она была измучена. Я ее подманила и отдала коллеге, потому что сама не могла уйти с работы. Та ее отмыла, накормила, и мы бросили клич в соцсетях», — рассказала Юлия. Вскоре на связь вышла девушка, которая представилась подругой хозяйки и заявила, что собачка Бэтти была в одной из квартир, рухнувшей в злополучном доме. Она сумела спастись, но от испуга убежала. Вскоре Юлии позвонила и сама хозяйка. Она была в шоке, истерике и умоляла отдать ей любимицу. «Когда она приехала ее забирать, собачка кинулась ей навстречу и облизала от счастья все лицо. А девушка ревела, тоже от счастья», — добавила Юлия. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа в разгар дня. По предварительной причине, произошел взрыв бытового газа, однако проверяются и другие версии. Все самое основное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Собачку Бэтти удалось вернуть в руки любимой хозяйки Фото: предоставлено Юлией Паршаковой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время обрушения дома в Нижнем Тагиле потерялась собака. Ее нашла одна из местных жительниц и сумела через соцсети разыскать хозяйку и вернуть йоркширского терьера обратно. Подробности истории URA.RU рассказала Юлия Паршакова. «Я была на работе, вышла на крыльцо и заметила грязную, перепуганную собачку. Я еще подумала: не из обрушившегося ли дома она сбежала? Ее всю трясло, она была измучена. Я ее подманила и отдала коллеге, потому что сама не могла уйти с работы. Та ее отмыла, накормила, и мы бросили клич в соцсетях», — рассказала Юлия. Вскоре на связь вышла девушка, которая представилась подругой хозяйки и заявила, что собачка Бэтти была в одной из квартир, рухнувшей в злополучном доме. Она сумела спастись, но от испуга убежала. Вскоре Юлии позвонила и сама хозяйка. Она была в шоке, истерике и умоляла отдать ей любимицу. «Когда она приехала ее забирать, собачка кинулась ей навстречу и облизала от счастья все лицо. А девушка ревела, тоже от счастья», — добавила Юлия. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа в разгар дня. По предварительной причине, произошел взрыв бытового газа, однако проверяются и другие версии. Все самое основное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.